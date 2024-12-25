توعية أصحاب المزارع والعزب لتفادي مخاطر التقلبات الجوية

وجّهت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عبر منصاتها الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي أصحاب المزارع ومربي الثروة الحيوانية بالإمارة بالعديد من الإرشادات الفنية والاحتياطات اللازمة لتوعيتهم بمخاطر التقلبات الجوية واحتمالية سقوط الأمطار الغزيرة، التي قد ينتج عنها أضرار تهدد المزارع والعزب وسلامة العمال.

ودعت الهيئة المزارعين والمربين عند تغير الطقس وانخفاض درجة الحرارة بالالتزام بالتدفئة الجيدة للمواشي، وخاصة المواليد الجدد، وعزل حظائر التربية عن التيارات الهوائية الباردة، فضلاً عن توفير المياه اللازمة لشرب المواشي حتى لا تضطر لشرب مياه الأمطار المتجمعة في العزبة.

وأكدت أنه في حال ظهور أعراض المرض على الحيوانات يجب الاستعانة بالطبيب البيطري لوصف الزوية التي تساعد في الحفاظ على مناعة الحيوانات، وخاصة خلال التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة، إلى جانب ضرورة التأكد من فعالية أدوات ووسائل تصريف المياه في المزرعة، لضمان تصريف مياه الأمطار وعدم غمرها للمزروعات بما يهدد سلامة المحصول.

هذا بالإضافة إلى التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية بواسطة فني متخصص لضمان عدم حصول تماس كهربائي أو انقطاع بالتيار نتيجة الرياح أو الأمطار.