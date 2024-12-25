شرطة رأس الخيمة تحذر من صعود الجبال خلال تساقط الأمطار

شددت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على ضرورة تقيد مرتادي المناطق الجبلية بالتعليمات ومتابعة حالة الطقس، وعدم الصعود للجبل خلال تساقط الأمطار حفاظاً على سلامتهم وسلامة أفراد أسرهم.

وإبلاغ غرفة العمليات مسبقاً بالموقع الجبلي الراغبين في التوجه له لتسهيل عملية الوصول إليهم في حال تعرضهم لأي طارئ، مع توفير كميات كافية من الطعام والمياه والابتعاد عن الأماكن الوعرة وعدم ممارسة الرياضات الجبلية ليلاً، داعياً السائقين والأهالي من داخل الإمارة وخارجها الراغبين في التوجه لجبل جيس الذي يشهد إقبالاً كبيراً في مثل هذا الوقت من العام إلى عدم المزاحمة وتوخي الحذر أثناء القيادة، ومراقبة الأطفال.

أكد العميد أحمد الصم النقبي مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، أن القيادة وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين وضعت الخطط اللازمة التي تتضمن إجراءات الاستعدادات الكاملة لموسم الشتاء وتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة للجمهور ومستخدمي الطرقات، ومواجهة تداعيات تساقط الأمطار، والتخفيف من آثارها في مختلف مناطق الإمارة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الشرطية تعمل بشكل دائم على مراقبة الحالة الجوية وإصدار التنبهات والتنويهات اللازمة للجمهور بحالة الطقس حفاظاً على سلامتهم وتعزيزاً لمفهوم السلامة المرورية في الطرق.

مؤكداً تعزيز آلية التنسيق والتعاون بين كل من قسم البحث والإنقاذ، وقسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، وغرفة العمليات لنشر الثقافة التوعوية لمرتادي المناطق الجبلية وممارسي الرياضات المختلفة في مثل هذه الأماكن لحمايتهم من مخاطر التعرض للسقوط أو الإصابة أو حتى الضياع في المناطق الوعرة التي قد تشكل تهديداً وخطراً مباشراً على سلامتهم.

وحذر مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع من خطورة السماح لأبنائهم بقيادة المركبات قبل حصولهم على رخصة القيادة من الجهات المختصة، لما في ذلك من خطورة على حياة وسلامة تلك الفئة من شباب الوطن وخاصة المراهقين.

مؤكداً أن مشروع المدينة الآمنة برأس الخيمة أسهم بقوة في تعزيز المنظومة الأمنية والمرورية على مستوى الإمارة برصد وضبط الخارجين عن القانون والمخالفين للأنظمة المعمول بها بدولة الإمارات.

وأكد النقبي أن دوريات الشرطة العسكرية والمدنية ستكثف تواجدها في الشوارع وفي الأحياء السكنية والداخلية خلال العطلة المدرسية للتصدي لمحاولات القيادة بدون رخصة، في الوقت الذي وضعت فيه القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ومن خلال إداراتها المعنية خطة شاملة لاحتفالات رأس السنة الميلادية لتأمين سلامة مستخدمي الطرق والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.