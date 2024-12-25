تربية 17 ألف ملكة نحل إماراتية خلال 8 سنوات

بلغ إجمالي ملكات النحل الإماراتية التي رُبيت من الجيل الأول حتى الجيل التاسع خلال ثماني سنوات نحو 17392 ملكة، ووُزعت 13,543 ملكة على مربّي النحل في الدولة.

وطورت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الجيل التاسع من سلالة نحل العسل الإماراتية، حيث أنهت موسم تربية الربيع 2024 بإنتاج 4,175 ملكة، وُزّع منها 2,678 ملكة عذراء على 64 مُربّي نحل، و152 ملكة ملقَّحة على 18 من مربي النحل في الدولة، بإجمالي 2,840 ملكة.

كما تم توزيع الملكات على مربي النحل في موسم الخريف من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024، ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة في تطوير سلالة النحل الإماراتية وإنتاج أنواع عالية الجودة من العسل وضمان استدامة تربية النحل وإنتاج العسل وتقليل الاعتماد على استيراد خلايا النحل من الخارج.

وأفصحت الهيئة عن مشاريعها القادمة المتمثلة في تنفيذ مشروع لمراقبة الآفات والأمراض التي تصيب سلالات نحل العسل في الدولة والعمل على وضع برنامج لإدارتها بهدف الحفاظ على طوائف نحل العسل واستدامة تربية النحل في الدولة.

ومن المتوقع الوصول إلى النتائج النهائية للمشروع خلال الربع الأول من عام 2025. وتكثف الهيئة جهودها في دعم النحالين بالدولة للوصول بالأعسال المحلية إلى مرحلة التسويق عالمياً.

حيث نظمت خلال فبراير الماضي مهرجان الوثبة للعسل، أحد المهرجانات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، بمهرجان الشيخ زايد بالوثبة بأبوظبي، وشارك فيه 60 مربي نحل وشركة من الشركات المهتمة بتربية النحل وإنتاج العسل، تضمن مسابقات متنوعة للعسل وجوائز قيمة للمشاركين.

ورش

كما نفذت الهيئة عدداً من الورش والندوات العلمية في مجالات تربية النحل وإنتاج العسل، مثل إعداد عينات العسل للمشاركة بالمسابقات المحلية والدولية، وجودة العكبر المحلي وأهميته، وتربية وجودة ملكات نحل العسل الإماراتية وأفضل الممارسات في تربية نحل العسل.

وأصدرت الهيئة كتاباً علمياً بعنوان: «النحل وتربية نحل العسل في دولة الإمارات العربية المتحدة»، حيث يعتبر الإصدار الأول من نوعه في الدولة.

ويتناول كافة الجوانب المتعلقة بالنحل ونحل العسل وتربية النحل في الدولة وأنواع النحل البري والمستأنس، لأهميتها ودورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال تلقيح أزهار النباتات البرية أو المحاصيل الزراعية.