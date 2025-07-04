جائزة «المرأة سند المجتمع» تحتفي بدور المرأة في التنمية المستدامة

أطلقت جمعية المرأة سند للوطن جائزة «المرأة سند المجتمع»، وذلك في دورتها الأولى، حيث تهدف إلى تقدير دور المرأة في التنمية المستدامة، وتعزيز التكافل الاجتماعي، وستمنح الجائزة للنساء الرائدات اللواتي أحدثن تغييراً إيجابياً في مجالاتهن، وأسهمن في تنمية المجتمع، وفي منظومة الاستدامة المجتمعية.

وأكدت الدكتورة أمينة الماجد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية المرأة سند للوطن، في حديثها لـ«البيان» أنه تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 2025 «عام المجتمع».

وانسجاماً مع توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بدعم ومساندة القطاعات النسائية، أُطلقت الجائزة باعتبار المرأة ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتنميتها، حيث أسهمت وتسهم بجدارة في مختلف المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية والإنسانية، وإيماناً بأهمية تمكين المرأة والاحتفاء بدورها الفاعل.

وأضافت: «تسهم الجائزة في تقدير دور المرأة في التنمية المستدامة، وتشجيعها على مواصلة العمل المجتمعي، ورفع مستوى الوعي بأهمية دور المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ودعم المبادرات المجتمعية، التي تسهم في تحسين جودة الحياة في مجالات القطاعات الأسرية والنسائية، وإبراز قصص نجاح الفائزات لتعزيز الإلهام المجتمعي، وتحفيز القطاعات النسائية الشابة على الإنجاز والتميز.

وتشجيع الابتكار والريادة والإبداع لدى النساء في مختلف القطاعات، إضافة إلى تعزيز إسهامات الذكاء الاصطناعي خدمة للمرأة، وتحفيز المؤسسات والمجتمعات لدعم المرأة وتمكينها، وتسليط الضوء على الجمعيات النسائية الناجحة ودعمها وتطويرها».

وتجدر الإشارة إلى أن الجائزة تشمل 7 محاور في دورتها الأولى وهي جائزة شخصية العام وهي الجائزة الرئيسية للمبادرة، إلى جانب الجوائز المساندة للمبادرة كجائزة أفضل مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أسهمت في دعم المرأة لتأصيل قيم الترابط المجتمعي.

وجائزة أفضل امرأة للمواءمة بين العمل الوظيفي الوطني والشؤون المنزلية والأسرية، وجائزة أفضل امرأة عززت ودعمت تقنية الذكاء الاصطناعي، وأصدرت أو قدمت بحثاً أو كتاباً أو دراسة أكاديمية، تبرز دور المرأة في خدمة المجتمع.

وجائزة المرأة في خدمة أصحاب الهمم، وأفضل جائزة لمنظمة محلية لها بصمات مميزة في دعم وتمكين المرأة، وجائزة أفضل مؤسسة أو جهة إعلامية أو قناة فضائية أو محطة إذاعية أو صحيفة أو مواقع أو منصات التواصل الاجتماعي، أسهمت في توعية المجتمع، وعززت من قيم تمكين المرأة.