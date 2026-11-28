نفذت «أجرة مواصلات الإمارات» في عجمان، التابعة لشركة مواصلات الإمارات، 756 ألفاً و241 رحلة خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2026، عبر أسطول يضم 254 مركبة، تغطي خدماته مناطق عجمان ومصفوت والمنامة ومزيرع، فيما تتطلع الشركة إلى تجاوز حاجز المليون رحلة بنهاية العام الجاري، بالتزامن مع خططها للتوسع في حلول التنقل المستدام وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمتعاملين.

وأكد طارق بدري، الرئيس التنفيذي لقطاع النقل والتأجير بمواصلات الإمارات، لـ«البيان»، أن الشركة تواصل جهودها لتطوير خدمات مركبات الأجرة، وتوفير خيارات تنقل متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتسهم في تحسين جودة التنقل في الإمارة، مشيراً إلى أن إجمالي الرحلات المنفذة خلال العام الماضي بلغ مليوناً و129 ألفاً و847 رحلة.

وأوضح بدري أن الشركة تمضي نحو الاعتماد الكامل على المركبات الصديقة للبيئة، التي تشكل حالياً نحو 96 % من إجمالي أسطول مركبات الأجرة المسجلة لديها في عجمان، بواقع 243 مركبة، منها 242 مركبة هجينة، ومركبة واحدة محولة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.

وأضاف، أن جهود تطوير الخدمات تستند إلى تعزيز حلول الحجز الرقمي، والتوسع في استخدام المركبات الصديقة للبيئة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز دور مواصلات الإمارات في دعم منظومة النقل المستدام في الإمارة.

وفي إطار جهودها لتوفير خدمات نقل تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع، خصصت الشركة مركبة لتقديم رحلات مجانية لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الحركية، إلى جانب مركبتين لخدمة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الحركية والحسية، مع تقديم خصم بنسبة 50 % على أجرة الرحلات لهذه الفئة. كما وفرت الشركة مقاعد مخصصة للأطفال، تعزيزاً لمستويات السلامة والراحة للأسر خلال رحلاتها، وحرصاً على توفير تجربة تنقل آمنة تلبي احتياجات المتعاملين. وتتيح «أجرة مواصلات الإمارات» للمتعاملين خيارات متعددة لحجز الرحلات، تشمل طلب مركبات الأجرة عبر مركز الاتصال التابع لحكومة عجمان، أو الحجز الإلكتروني من خلال تطبيق «يانغو»، مع إمكانية الاستفادة من العروض والتخفيضات المتاحة على أجرة الرحلات عند الحجز عبر التطبيق، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمة ويواكب تطلعات المتعاملين.