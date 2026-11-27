

أكدت قيادات مؤسسات نفع عام فائزة في الدورة الثالثة من جائزة برنامج «إثراء» لتمكين مؤسسات النفع العام، التي نظمتها أخيراً هيئة تنمية المجتمع في دبي، وشملت تكريم 27 مؤسسة من مؤسسات النفع العام، أن «إثراء» يمثل تمكيناً للمؤسسات، وتقديراً للعطاء، وشراكة تصنع مستقبلاً أكثر تلاحماً واستدامة، لافتين إلى أن التكريم يعد تقديراً لتميزها المؤسسي وإسهاماتها في العمل المجتمعي ودورها في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية المستدامة في الإمارة.



وقالوا على هامش حفل التكريم، يجسد برنامج «إثراء» رؤية تجعل التميز مسيرة مستمرة من التطوير والتعلم والابتكار، وتعزز الحوكمة والاستدامة، وترسخ أثر المؤسسات في التنمية الاجتماعية.



كشافة الإمارات

وتفصيلاً، قال الدكتور خليل رحمة علي، الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، إن الجمعية حصلت على المركز الثالث في الفئة الذهبية، والتي تعد من الفئات الثلاث الأولى، مؤكداً أن دور الجمعية تمثل في الإثراء والعمل التطوعي لدى الشباب الإماراتي في الحركة الكشفية.



وأضاف: تعد الحركة الكشفية حركة تطوعية مفتوحة للجميع للجنسين من الذكور والإناث، وللمواطنين وغير المواطنين المقيمين على أرض الدولة، مشيراً إلى أن الجمعية شاركت في أنشطة قوية أسهمت في الفوز بالجائزة في مجال الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي للشباب، ومنها تنظيف الشواطئ، إلى جانب استراتيجية تمكين الشباب وبرنامج «تمكين الشباب في التكنولوجيا والتطور»، وغيرها من البرامج التطوعية والخدمية لشباب الإمارات.



وأشار إلى التعاون مع الطلبة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، موضحاً أن عدد منتسبي الحركة الكشفية في دولة الإمارات يفوق 10 آلاف منتسب من الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية، كما أشار إلى وجود مفوضيات على مستوى الدولة من بينها مفوضية كشافة دبي في إمارة دبي، مؤكداً أن الجمعية حققت أهدافها في وصول الشباب إلى العالمية في اللجان الكشفية العالمية، إضافة إلى وجود أعضاء في المنظمة الكشفية العالمية، وهو ما أهلها لتكون ضمن الثلاث الأولى في الجائزة.



حماية الطفل

من جانبه، قال فيصل محمد الشمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، جاء فوز الجمعية بالفئة الذهبية لجائزة «إثراء» لتمكين مؤسسات وجمعيات النفع العام في إمارة دبي ودولة الإمارات، للدورة الثانية على التوالي، ويأتي في إطار حرص الجمعية على تعزيز الوعي بأهمية وقيمة جهود العمل التطوعي في بناء جودة الحياة وترسيخ السعادة المجتمعية.



وأشار إلى أن جهود الجمعية تركز على تمكين مؤسسات المجتمع وأفراده بمختلف أطيافهم وفئاتهم من حماية الطفل، وتوعيتهم بالتزاماتهم ومسؤولياتهم القانونية والدينية والثقافية، إلى جانب العمل المستمر على نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا التتويج في تعزيز مشاركة وتحفيز الأفراد والمؤسسات على الانخراط في العمل التطوعي، والمساهمة مع الجمعية في حماية الأطفال للأجيال القادمة.



الأمراض الجينية

من جانبها أكدت الدكتورة مريم مطر، مؤسسة ورئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية ومركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية، أن الجمعية والمركز يواصلان مسيرتهما نحو تحقيق المركز الأول بعد حصد الجائزة البرونزية العام الماضي والفضية هذا العام، مشيرة إلى أن تقييم اللجنة ركز على المشاريع الوطنية ذات الأثر والبذور القوية في المجتمع الإماراتي.



وقالت إن العمل انطلق بأول مسح لخريطة جينية في دولة الإمارات عام 2004، وإن تأسيس الجمعية جاء صدقة جارية لروح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيرة إلى أن الجمعية نجحت في إنجاز فحص لـ 11,282 مواطناً ومواطنة بحلول شهر نوفمبر 2011، ليشكل ذلك اللبنة الأولى للمشاريع الوطنية الحالية.



وأشارت إلى تنوع فريق العمل والوجود المؤسسي الذي يضم 17 جنسية، معتبرة أن الجمعية تعكس بصورة بسيطة واقع المجتمع الإماراتي، ولا سيما في دبي، حيث يتكاتف المواطنون والمقيمون لتقديم العطاء للوطن عبر خبراتهم التراكمية خارج مهام عملهم، وشددت على أن المجتمع الإماراتي يرحب بكل صاحب فكرة وقدرة وهمة يحب هذه الأرض، وأن المجتمع بأكمله يخدم من يسعى للعطاء.