

تحرص بلدية دبي سنوياً على تنفيذ حزمة من المبادرات والمشاريع المجتمعية الهادفة إلى تعزيز التلاحم الأسري وجودة الحياة، بالتوازي مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، وأظهرت بيانات صادرة عن البلدية أن أكثر من 25 ألف شخص يستفيدون من برامجها المجتمعية سنوياً.



وواصلت بلدية دبي تنفيذ مبادرات وبرامج مجتمعية تستهدف تعزيز رفاهية السكان والزوار، وبناء مجتمع أكثر ترابطاً واستدامة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2025 «عام المجتمع»، نفذت البلدية أكثر من 4 آلاف فعالية مجتمعية وترفيهية، وتجاوز عدد الأسر المستفيدة من المبادرات المجتمعية 5 آلاف أسرة، وبلغت نسبة رضا المجتمع عن المبادرات المجتمعية 98%، في حين بلغ نمو عدد زوار المرافق الترفيهية بنسبة 10.7%.



وأشارت البلدية إلى أن المبادرات المجتمعية تنوعت لتشمل مختلف فئات المجتمع، ومنها كبار المواطنين وأصحاب الهمم والعمال والطلبة والأسر محدودة الدخل، من خلال برامج إنسانية وصحية وتوعوية وترفيهية تعزز قيم التكافل والتضامن والمسؤولية المجتمعية.

واستقطب «سوق الفريج» أكثر من 300 ألف زائر، دعماً لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع المنزلية وتمكينهم اقتصادياً، كما وفرت البلدية أسواقاً مجتمعية داخل مناطق السكن العمالي لتسهيل وصول العمال إلى السلع والخدمات الأساسية. وفيما يخص تعزيز الأمن الغذائي، شارك 4950 متطوعاً ضمن مبادرات بنك الإمارات للطعام في إعادة توزيع أكثر من 32 مليون وجبة على المستحقين.



جهود إنسانية

وفي السياق عززت البلدية جهودها الإنسانية والصحية عبر مبادرة «مياه آمنة لمجتمع أكثر صحة»، التي استفاد منها 95 من كبار المواطنين من خلال فحوصات سلامة المياه في مساكنهم، ومبادرة «عونك حمدان» التي دعمت 800 عامل بالغذاء والملابس والأدوية والفحوصات الطبية، في حين استفاد 200 عامل من مبادرة «نحن نهتم» عبر الفحوصات الصحية والورش التوعوية. كما وفرت مبادرة «كسوة العيد» الملابس ومستلزمات العيد لـ50 مستفيداً، وقدمت حملة «رمضان عطاء مستمر»، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الدعم إلى 5160 أسرة.



وحصلت ثماني حدائق ووجهات ترفيهية تابعة للبلدية على اعتماد مركز معتمد للتوحد، بما يعزز توفير مساحات دامجة وميسرة. كما خصصت البلدية شاطئ الممزر للنساء والأطفال يومي الاثنين والأربعاء، ونظمت أنشطة ترفيهية وتوعوية لكبار المواطنين خلال الصيف بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، دعماً لرفاهيتهم واندماجهم المجتمعي. كما شملت المبادرات دعم الطلبة عبر توفير الحقائب والمستلزمات المدرسية للأسر المستحقة.



تمكين

وفيما يتعلق بتمكين المواهب الوطنية، أطلقت البلدية برنامج «مساحة المواهب» لاستقطاب الكفاءات الإماراتية وتطوير قدراتها ومساراتها المهنية. كما دعمت تحدي دبي للياقة 30×30 بصفتها راعياً رئيساً، وشجعت الأطفال على النشاط البدني من خلال مسار الأشبال للدراجات الهوائية في حديقة مشرف الوطنية بطول 1.5 كيلومتر.



توعوية بيئية

وامتدت جهود التوعية البيئية إلى مبادرة «الظل والسلامة»، التي استفاد منها أكثر من 6 آلاف طفل عبر ورش تفاعلية حول الاستدامة والصحة والسلامة وإعادة التدوير. كما نظمت البلدية حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، ونفذت مبادرة لإعادة طلاء الجدران بالتعاون مع نبض الإمارات ومنصة متطوعي الإمارات، إلى جانب إزالة 1387 مركبة مهملة للحفاظ على المظهر الحضري.