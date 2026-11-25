بعض أساليب الاحتيال قد تعتمد على تقليد صوت أحد الأبناء أو الأحفاد

انتحال صفات الجهات الرسمية والروابط الوهمية ضمن الممارسات

التكنولوجيا لم تعد مجرد وسيلة لإنجاز المعاملات وإنما مساحة للتواصل الأسري



«اسأل حفيدك» عبارة باتت تتردد عندما يتعثر أحد كبار المواطنين في استخدام هاتفه الذكي، وهي بمثابة تعبير عن واقع جديد داخل بعض الأسر الإماراتية، بعدما انتقلت خبرة التعامل مع التطبيقات والخدمات الإلكترونية إلى الأبناء والأحفاد، الذين باتوا مرجعاً تقنياً لآبائهم وأجدادهم، وأحياناً حراساً لحساباتهم وبياناتهم الشخصية، في مشهد تتداخل فيه مشاعر الحرص والخوف مع رغبة كبار المواطنين في مواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة من الخدمات الذكية بأمان وثقة.

فبين حفيد يساعد جده على استخدام تطبيق حكومي، وابن يتدخل للتحقق من رسالة مصرفية وصلت إلى هاتف والده، وحفيدة تعلم جدتها إجراء مكالمة مرئية، تتشكل علاقة جديدة بين الأجيال، لم تعد فيها التكنولوجيا مجرد وسيلة لإنجاز المعاملات، وإنما أصبحت مساحة للتواصل وتبادل الخبرات وتعزيز الروابط الأسرية، وخط دفاع إضافياً في مواجهة محاولات الاحتيال الإلكتروني.

وفي الوقت الذي يمتلك فيه أبناء جيلي «زد» و«ألفا» مهارات تقنية اكتسبوها من نشأتهم في بيئة رقمية متسارعة، يجد كبار المواطنين في هذه الخبرات فرصة للتعلم واكتساب مهارات جديدة، فيما يكتسب الأحفاد من أجدادهم خبرات حياتية وقيماً إنسانية، في علاقة متبادلة تجمع بين أصالة التجربة وحداثة المعرفة.

أمام هذا المشهد الإنساني تبرز أهمية تحقيق التوازن بين حماية كبار المواطنين من المخاطر الإلكترونية، وتشجيعهم على استخدام التكنولوجيا بأنفسهم، دون أن تتحول المساعدة الأسرية إلى اعتماد دائم على الأبناء والأحفاد في إنجاز المعاملات اليومية.

أدوار متبادلة

وقد تبدأ داخل البيوت المساعدة الرقمية بطلب بسيط من الجد إلى حفيده لإرسال صورة أو تحميل مستند، قبل أن تتحول إلى جلسة تعليمية يتعرف خلالها إلى استخدام تطبيق حكومي أو حجز موعد طبي أو متابعة معاملة مصرفية.

وتكشف هذه المواقف اليومية عن تحول في طبيعة العلاقة بين الأجيال، فبعد سنوات طويلة كان فيها الأجداد يعلمون أبناءهم وأحفادهم مهارات الحياة، أصبح الأحفاد يمتلكون معرفة تقنية تمكنهم من تقديم المساعدة في عالم يتطور بوتيرة متسارعة.

ولا تعني هذه الأدوار الجديدة تراجع مكانة كبار المواطنين داخل الأسرة، بل يمكن أن تعزز شعورهم بقيمة العلاقة مع الأحفاد، وخصوصاً عندما تقدم المساعدة بأسلوب يحفظ مكانتهم ويمنحهم فرصة التعلم والمشاركة.

وفي المقابل، يتعلم الأحفاد الصبر وتحمل المسؤولية واحترام اختلاف الخبرات والقدرات، ما يجعل تعليم التكنولوجيا نشاطاً عائلياً تتجاوز فوائده حدود الشاشة الصغيرة.

ترابط أسري

وقال الدكتور شافع النيادي، خبير التنمية الأسرية، إن العلاقة بين الأجداد والأحفاد تعد من أجمل العلاقات الإنسانية وأكثرها تأثيراً في تماسك الأسرة، لما تحمله من مشاعر المحبة والتقدير والارتباط العاطفي، مشيراً إلى أن التكنولوجيا أضافت بعداً جديداً لهذه العلاقة، بعدما أصبح الأحفاد قادرين على مشاركة أجدادهم خبراتهم الرقمية ومساعدتهم على مواكبة التطورات الحديثة.

وأوضح أن أبناء جيلي «زد» و«ألفا» نشأوا في بيئة رقمية جعلت استخدام الهواتف الذكية والتطبيقات جزءاً طبيعياً من حياتهم اليومية، وهو ما يمنحهم فرصة لتوظيف هذه المعرفة في خدمة أجدادهم، سواء من خلال تعليمهم استخدام التطبيقات الحكومية والصحية، أو مساعدتهم على التواصل مع الأقارب والأصدقاء، أو تعريفهم بوسائل الحماية من المخاطر الإلكترونية.

وأضاف أن هذه العلاقة تمثل نموذجاً للتكامل بين الأجيال، فبينما يقدم الحفيد لجده المعرفة التقنية، ينقل الجد إلى حفيده خبراته الحياتية وقيمه وتجاربه، بما يعزز الاحترام المتبادل ويرسخ مكانة كبار المواطنين داخل الأسرة، لافتاً إلى أن تخصيص الأحفاد وقتاً لتعليم أجدادهم يسهم في تقوية الروابط العاطفية ويمنح الطرفين شعوراً بالتقدير والاهتمام.

وأكد أهمية أن تقوم المساعدة على الصبر والتشجيع وإتاحة الفرصة لكبار المواطنين لتجربة استخدام التطبيقات بأنفسهم، بدلاً من الاكتفاء بإنجاز المعاملات نيابة عنهم، موضحاً أن نجاح الكبير المواطن في تعلم مهارة رقمية جديدة يعزز ثقته بنفسه ويشجعه على مواصلة التعلم.

مخاطر متجددة

هذا الدور الأسري لا يمكن فصله عن المخاطر المرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، بعدما تطورت أساليب الخداع من الرسائل التقليدية إلى انتحال صفات الجهات الرسمية، والروابط الوهمية، واستغلال البيانات الشخصية، وصولاً إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج أصوات وصور ومقاطع مزيفة.

وأشارت بيانات أعلنها مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات خلال عام 2026 إلى انخفاض الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها كبار المواطنين بنسبة تتجاوز 50%، في مؤشر إيجابي يعكس أهمية جهود الحماية والتوعية، دون أن يلغي الحاجة إلى مواصلة رفع الوعي بالأساليب الاحتيالية المستحدثة.

ويبرز دور الأسرة باعتبارها خط دفاع قريباً من كبار المواطنين، وخصوصاً عندما يتلقى أحدهم رسالة تطلب تحديث بياناته المصرفية، أو مكالمة تدعي صدورها عن جهة رسمية، أو طلباً عاجلاً لتحويل أموال.

حماية رقمية

وقال محمد سعيد، اختصاصي الأمن السيبراني، إن حماية كبار المواطنين من الاحتيال الإلكتروني تتطلب الانتقال من التحذيرات العامة إلى التوعية العملية، بما يساعدهم على التعرف إلى محاولات الخداع واتخاذ القرارات الصحيحة عند التعامل مع الرسائل والمكالمات المشبوهة.

وأوضح أن بعض الأسر تلجأ إلى الاحتفاظ بكلمات المرور الخاصة بآبائها أو مشاركة بيانات الدخول إلى الحسابات بهدف تسهيل المعاملات، إلا أن هذه الممارسات قد تعرض المعلومات الشخصية والمالية لمخاطر إضافية، مؤكداً أن الأفضل هو تعليم كبار المواطنين استخدام وسائل التحقق الآمنة دون الحاجة إلى مشاركة بياناتهم السرية.

وأضاف أن الأبناء والأحفاد يستطيعون أداء دور مهم في تعزيز الأمن الرقمي داخل الأسرة، من خلال تعريف كبار المواطنين بالعلامات التي تكشف الرسائل الاحتيالية، مثل طلب البيانات المصرفية أو رموز التحقق، والروابط غير المعروفة، والرسائل التي تتضمن تهديداً أو استعجالاً لاتخاذ قرار مالي.

وأكد أهمية تفعيل التنبيهات المصرفية الفورية، والاستفادة من وسائل التحقق الإضافية، وعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي شخص، مشيراً إلى أن التدريب على مواقف افتراضية للاحتيال يمكن أن يكون أكثر فاعلية من الاكتفاء بالنصائح العامة.

وشدد على أن الهدف من الحماية الرقمية ليس تقليل استخدام كبار المواطنين للتكنولوجيا، وإنما تمكينهم من التعامل معها بأمان، بحيث يصبحون أكثر قدرة على اكتشاف المخاطر والاستفادة من الخدمات الإلكترونية دون قلق.

أصوات مزيفة

من جانبه، قال المهندس الدكتور خالد النابلسي، اختصاصي الذكاء الاصطناعي، إن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أوجد تحديات جديدة في مجال الاحتيال الإلكتروني، بعدما أصبح بالإمكان إنتاج أصوات وصور ومقاطع مرئية مزيفة بدرجات عالية من الإقناع.

وأوضح أن بعض أساليب الاحتيال قد تعتمد على تقليد صوت أحد الأبناء أو الأحفاد، واستخدامه في مكالمة توحي بالتعرض لحادث أو أزمة مالية، بهدف دفع الكبير المواطن إلى تحويل الأموال بصورة عاجلة، مستفيدة من الثقة العائلية والمشاعر الإنسانية.

وأضاف أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تعزيز ثقافة التحقق داخل الأسرة، وعدم الاعتماد على الصوت أو الصورة وحدهما للتأكد من هوية المتصل، مع أهمية إعادة الاتصال بالأرقام المعروفة مسبقاً قبل الاستجابة لأي طلب مالي غير معتاد.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون جزءاً من الحل أيضاً، من خلال تطوير أدوات تساعد كبار المواطنين على فهم التعليمات الرقمية، وتبسيط استخدام التطبيقات، والتنبيه إلى بعض المؤشرات المرتبطة بالرسائل المشبوهة، مع مراعاة حماية البيانات الشخصية.

خدمات مبسطة

وقال وليد الظهوري، الخبير التقني، إن التحديات التي تواجه بعض كبار المواطنين عند استخدام التطبيقات الذكية لا ترتبط بالضرورة بعدم قدرتهم على تعلم التكنولوجيا، وإنما قد تنتج عن تعقيد واجهات الاستخدام وتعدد الخطوات المطلوبة لإنجاز المعاملات.

وأوضح أن توفير واجهات مبسطة اختيارية، تعتمد على الخطوط الواضحة والتعليمات الصوتية وتقليل الخطوات غير الضرورية، يمكن أن يسهم في تحسين تجربة كبار المواطنين مع الخدمات الرقمية، ويمنحهم ثقة أكبر باستخدامها.

وأضاف أن من المهم تطوير وسائل دعم تقني آمنة تتيح للأبناء والأحفاد مساعدة كبار المواطنين عند الحاجة، دون الاطلاع على معلوماتهم الحساسة أو الحصول على صلاحيات دائمة للوصول إلى حساباتهم.

وأكد أن نجاح التحول الرقمي يرتبط بقدرة مختلف فئات المجتمع على الاستفادة من الخدمات بسهولة وأمان، مشيراً إلى أن مراعاة احتياجات كبار المواطنين في تصميم التطبيقات تمثل جزءاً أساسياً من تطوير خدمات رقمية شاملة.

خبرات الأبناء

بدوره، أوضح عمار يوسف، أحد الأحفاد، أنه يحرص على مساعدة جده على استخدام التطبيقات الذكية وأصبحت جزءاً من اهتمامه اليومي، وخصوصاً مع تزايد الرسائل والمكالمات التي تنتحل صفات جهات رسمية أو مصرفية.

وقال: إن المساعدة لا ينبغي أن تقتصر على إنجاز المعاملات، وإنما تشمل شرح الخطوات وتعريف كبار المواطنين بكيفية التحقق من الرسائل والروابط، حتى يتمكنوا من التعامل مع الخدمات بثقة أكبر.

وأضاف أن أكثر ما يحتاج إليه كبار المواطنين هو الوقت والصبر عند شرح التقنيات الجديدة، مشيراً إلى أن تكرار الشرح بطريقة مبسطة يمنحهم فرصة لاكتساب المهارات تدريجياً، ويحول المساعدة من إجراء مؤقت إلى معرفة يستفيدون منها مستقبلاً.

كما أكد أن العلاقة بين الطرفين أصبحت تتضمن مجالات جديدة للتواصل، من بينها التطبيقات الذكية والمكالمات المرئية وتبادل الصور العائلية.

وقال يوسف: إن الأحفاد يمتلكون قدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة بحكم استخدامها بصورة يومية، ويمكنهم نقل هذه المعرفة إلى أجدادهم بأسلوب بسيط، وخصوصاً عندما تتحول جلسات التعلم إلى أوقات عائلية ممتعة.

وأضاف أن تعليم الجد استخدام تطبيق جديد لا يحقق فائدة تقنية فقط، وإنما يمنح الحفيد فرصة لقضاء وقت أطول معه والاستماع إلى حكاياته وخبراته، بما يجعل التكنولوجيا وسيلة لتعزيز التواصل الأسري بدلاً من أن تكون سبباً في تباعد الأجيال.

تعلم مستمر



من جهتها، قالت شيخة سرحان، من كبار المواطنين، إنها أصبحت ملمة باستخدام الهاتف الذكي ومنصات التواصل الاجتماعي، بعدما حرصت على التعلم واكتشاف مزايا التطبيقات المختلفة، مستفيدة من مساعدة أحفادها الذين شجعوها على خوض تجربة التطبيقات واستخدام الهاتف الذكي، موضحة أن حب الاستطلاع والرغبة في مواكبة التطورات ساهما في تجاوزها كثيراً من الصعوبات التي واجهتها في البداية، لافتة إلى أنها باتت تستخدم هاتفها للتواصل مع أبنائها وأحفادها، ومتابعة الأخبار والمستجدات، إلى جانب الاستفادة من بعض التطبيقات في إنجاز احتياجاتها اليومية.

وأضافت أن تعليم الأحفاد لها لم يقتصر على شرح طريقة استخدام الهاتف، بل أتاح لها فرصة التقرب منهم ومشاركة اهتماماتهم، مؤكدة أن التعلم المستمر يمنحها ثقة أكبر بالتعامل مع التكنولوجيا ويشجعها على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

حذر رقمي

وفي تجربة أخرى، أوضحت مريم الظهوري أن منصة «تيك توك» أصبحت من الوسائل التي تفضل استخدامها لمتابعة المقاطع المتنوعة والتعرف إلى موضوعات جديدة، مشيرة إلى أن سهولة التصفح وتعدد المحتوى يجعلانها تقضي وقتاً في متابعة ما يعرض عليها. ولفتت إلى أنها تصادف أحياناً روابط خارجية تثير فضولها لمعرفة محتواها، الأمر الذي دفع أبناءها إلى تنبيهها باستمرار إلى ضرورة التحقق قبل الضغط على أي رابط، وعدم الاستجابة للرسائل أو العروض مجهولة المصدر.

وأكدت أن أبناءها يحرصون على توعيتها بالمخاطر المحتملة، ويشرحون لها كيفية التمييز بين المحتوى الموثوق ومحاولات الاحتيال، مشيرة إلى أنها أصبحت أكثر انتباهاً عند استخدام الهاتف، وتفضل الرجوع إليهم عندما تواجه رسالة أو رابطاً لا تعرف مصدره. ورأت أن وجود الأبناء إلى جانب كبار المواطنين يمثل دعماً مهماً، وخصوصاً مع تطور أساليب الاحتيال وصعوبة التعرف أحياناً إلى الرسائل المضللة.

استخدام محدود

من جانبه، ذكر عمر علي الظهوري من كبار المواطنين، أنه لا يزال يواجه بعض الصعوبات في التعامل مع الهواتف الذكية وتعدد تطبيقاتها، مفضلاً الاقتصار على الاستخدامات الأساسية، وفي مقدمتها إجراء المكالمات الهاتفية والتواصل مع أفراد الأسرة، دون الدخول في تفاصيل التطبيقات والخدمات التي تتطلب خطوات متعددة. وأوضح أن أبناءه وأحفاده يحاولون مساعدته وتعريفه ببعض الاستخدامات الجديدة، إلا أنه لا يشعر بالارتياح عند التعامل مع التطبيقات بمفرده، ويفضل الاستعانة بهم عندما يحتاج إلى إنجاز معاملة أو الوصول إلى خدمة إلكترونية. وأضاف أن فضوله يدفعه أحياناً إلى متابعة بعض المقاطع على منصة «تيك توك» برفقة أبنائه وأحفاده، لكنه يحرص على عدم التفاعل مع الروابط أو الرسائل التي لا يعرف مصدرها، لافتاً إلى أن أبناءه ينبهونه باستمرار إلى مخاطر المكالمات المشبوهة والرسائل التي تطلب بيانات شخصية أو مصرفية. وأكد أن وجود شخص من الأسرة إلى جانبه يمنحه شعوراً بالاطمئنان عند استخدام الهاتف، لكنه يتمنى أن تكون التطبيقات أكثر بساطة ووضوحاً، بما يتيح له الاستفادة منها دون الحاجة الدائمة إلى المساعدة.

تمكين رقمي

وفي إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز المهارات الرقمية لكبار المواطنين، كانت هيئة تنمية المجتمع في دبي ودبي الرقمية أطلقتا في يناير 2026 مسار «كبار المواطنين» ضمن مبادرة «التوازن الرقمي للأسرة»، لتوفير ورش تدريبية وأدلة إرشادية تساعدهم على استخدام الخدمات الحكومية والصحية والتعرف إلى المخاطر الإلكترونية.

وأظهرت نتائج منشورة مشاركة أكثر من 150 مستفيداً في أربع ورش وجلسات توعية وأنشطة مجتمعية، فيما تبرز أهمية قياس أثر هذه البرامج في قدرة المشاركين على استخدام الخدمات الرقمية بثقة وأمان بعد انتهاء التدريب.

وتعكس هذه المبادرات أهمية التكامل بين الجهود الحكومية والدور الأسري، بحيث تصبح المهارات الرقمية جزءاً من جودة حياة كبار المواطنين، وتتيح لهم الاستفادة من الخدمات الحديثة مع وجود الدعم الذي يحتاجون إليه.

ثقة متبادلة

وتكشف هذه التحولات أن العلاقة بين كبار المواطنين وأبنائهم وأحفادهم أصبحت تحمل أبعاداً جديدة، بعدما تحولت التكنولوجيا إلى مجال لتبادل المعرفة وتعزيز التواصل، إلى جانب دورها في إنجاز المعاملات والحماية من المخاطر الإلكترونية.

فالمساعدة التي يقدمها الابن لوالده، أو الحفيد لجده، لا تقتصر على الضغط على شاشة الهاتف أو فتح تطبيق جديد، وإنما يمكن أن تتحول إلى فرصة لبناء الثقة، وتعزيز التواصل، ونقل المهارات بين الأجيال.

كما أن تشجيع كبار المواطنين على التعلم والتجربة يمنحهم شعوراً بالإنجاز، ويعزز قدرتهم على مواكبة التطورات، فيما يتعلم الأبناء والأحفاد الصبر والمسؤولية وتقدير احتياجات كبار السن.

وبين مخاوف الاحتيال وسرعة التحول الرقمي، تتأكد أهمية بناء ثقافة أسرية تجعل الأبناء والأحفاد شركاء في الحماية والتعليم، وتمنح كبار المواطنين فرصة الاستفادة من التكنولوجيا بثقة واطمئنان.

فأجمل ما يمكن أن يقدمه الحفيد لجده ليس أن ينجز معاملته في دقائق، وإنما أن يعلمه كيف ينجزها بنفسه في المرة المقبلة، لتصبح التكنولوجيا جسراً جديداً للمحبة والتواصل، ووسيلة لحماية كبار المواطنين وتعزيز مشاركتهم في الحياة الرقمية.