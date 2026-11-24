ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن حادث التصادم الذي وقع فجر اليوم الثلاثاء على شارع الوطن في إمارة رأس الخيمة، إلى 13 شخصاً، بعد وفاة شخصين آخرين متأثرين بإصاباتهما الحرجة عقب نقلهما إلى المستشفى، فيما أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصاً آخرين بإصابات متفاوتة، وفقاً لما أعلنته القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في تحديث حول مستجدات الحادث.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن الحادث وقع إثر اصطدام حافلة ركاب كانت تقل 41 شخصاً بشاحنة متوقفة على جانب الطريق نتيجة تعرضها لعطل فني، ما أدى إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأضافت: فور تلقي البلاغ، انتقلت الفرق المختصة من مركز شرطة المنيعي الشامل وقسم البحث والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة إلى موقع الحادث، بمشاركة دوريات شرطة حتا وإسعاف دبي وفرق الدفاع المدني في دبي وكدرا، حيث باشرت عمليات الاستجابة والتعامل مع الحادث، ونقل المتوفين والمصابين إلى عدد من المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وأكدت شرطة رأس الخيمة أن الجهات المعنية تسلمت ملف الحادث، وبدأت التحقيق في ملابساته وأسبابه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

وتقدمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر المتوفين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، داعية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، والانتباه والتركيز أثناء القيادة، وتوقع مفاجآت الطريق، بما يعزز سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق. كما أهابت بالجمهور عدم نشر أو تداول الشائعات والمعلومات غير الموثوقة بشأن الحادث، والحرص على استقاء الأخبار والتحديثات من المصادر الرسمية المعتمدة.