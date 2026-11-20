في الإمارات قد تجد نفسك من أصحاب الملايين، ليس لأنك أسّست مشروعاً تجارياً ناجحاً، أو استثمرت في عقار تضاعفت قيمته، وإنما لأنك اقتنيت قبل سنوات لوحة مركبة أعجبتك أرقامها، ودفعت ثمنها بدافع الشغف وحب التميز، دون أن يخطر ببالك أن تلك الأرقام القليلة ستتحول بمرور الزمن إلى ثروة تساوي أضعاف ما دفعته، وربما تتجاوز قيمة المنزل الذي تسكنه.

وما قد يبدو ضرباً من الخيال أصبح واقعاً ملموساً في سوق أرقام المركبات المميزة في الإمارات، بعدما قفزت أسعار بعض اللوحات من 3 آلاف درهم إلى 40 ألف درهم، فيما تحولت لوحات كانت تُباع بعشرات الآلاف إلى مئات الآلاف، وأخرى ارتفعت قيمتها من مئات الآلاف إلى ملايين الدراهم خلال أقل من عقد، وفقاً لمختصين في تجارة الأرقام المميزة.

في تحولات سعرية لافتة جعلت من شغف الاقتناء وحب التميز بوابة لتكوين الثروات، ونقلت بعض أصحاب هذه اللوحات إلى نادي الملايين، بعدما اقتنوها بدافع الهواية دون أن يخطر ببالهم أن أرقاماً قليلة على مركباتهم ستصبح يوماً أصولاً استثمارية تضاهي في قيمتها العقارات.

وعلى مستوى إمارة دبي تكشف نتائج الرصد الذي أجرته «البيان» لآخر 15 مزاداً علنياً نظمتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن جانب من حجم سوق الأرقام المميزة، إذ بلغت القيمة الإجمالية للأرقام التي بيعت خلال هذه المزادات نحو 900 مليون درهم، في مؤشر يعكس استمرار الطلب على اللوحات المميزة وارتفاع قيمتها السوقية.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية أكبر عند مقارنتها بتاريخ المزادات التي نظمتها الهيئة، والتي بلغ عددها 121 مزاداً علنياً، إلى جانب أكثر من 83 مزاداً إلكترونياً والتي تقدر عوائدها بمليارات الدرهم، ويبرز هذا النمو بشكل أوضح عند النظر إلى تطور أسعار اللوحات الثنائية «المكونة من رقمين» بين عامي 2016 و2026، إذ انتقلت الأسعار من مستويات تقل عن نصف مليون درهم إلى مستويات تبدأ من مليوني درهم، ما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في القيمة السوقية لهذه الفئة من اللوحات خلال عقد واحد، ولا يرتبط هذا الارتفاع بمجرد كون اللوحة وسيلة لترخيص المركبة، بل تحول الرقم المميز إلى أصل ذي قيمة معنوية واستثمارية، تتداخل في تحديد سعره عوامل الندرة وسهولة تذكر الرقم ومكانته الرمزية، فضلاً عن المنافسة بين المزايدين.

كما أن تجاوز قيمة بعض المزادات حاجز 100 مليون درهم يؤكد أن سوق الأرقام المميزة في دبي لم يعد مقتصراً على شريحة محدودة من المشترين، بل أصبح قطاعاً يحظى باهتمام واسع، وتترسخ فيه ثقافة اقتناء الأرقام النادرة باعتبارها رمزاً للتميز والمكانة الاجتماعية.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار جاذبية السوق وقدرته على تحقيق مبيعات مرتفعة، مدعوماً بتنوع المزادات وتنافسية آليات البيع والإقبال على الأرقام ذات الخصوصية والندرة.

صفقات ربحية

وتختصر إحدى الصفقات التي يرويها تجار الأرقام ملامح هذا التحول، ففي عام 2018، دفع أحد هواة الأرقام المميزة 350 ألف درهم مقابل لوحة مركبة من 3 أرقام استهواه تميزها وندرتها، دون أن يتوقع أن تصبح بعد سنوات واحدة من أكثر صفقاته ربحية، إذ باعها بأكثر من ثلاثة ملايين درهم، محققاً مكاسب تجاوزت 2.65 مليون درهم، وبزيادة تفوق ثمانية أضعاف قيمتها الأصلية، بعدما اكتفى بالاحتفاظ بها حتى جاء من يقدر ندرتها بثمن أكبر.

ولم تعد هذه الحكاية مجرد قصة فردية عن صفقة رابحة، بل تعكس تحولاً أوسع في سوق اكتشف فيها كثير من المقتنين أن ما اشتروه يوماً للزينة والوجاهة أصبح أصلاً استثمارياً قد تساوي قيمته ثمن عدة مركبات فاخرة، أو عقار سكني، أو رأس مال يؤسس لمشروع تجاري.

وبحسب المختصين إذا كان الذهب قد احتفظ لعقود بمكانته بوصفه «زينة وخزينة»، فإن أرقام المركبات المميزة باتت تنافسه على هذا الوصف وربما سحبت البساط منه، بعدما جمعت بين متعة الاقتناء وفرص تحقيق العوائد المالية، وسجلت بعض اللوحات خلال العقد الأخير ارتفاعات تراوحت بين خمسة وعشرة أضعاف، وتجاوزتها في حالات أخرى، حتى أصبحت بضعة أرقام مطبوعة على قطعة معدنية أغلى من المركبة التي تحملها.

مزادات رسمية

وخلف هذه القفزات تقف سوق تطورت من هواية يتنافس فيها عشاق التميز إلى تجارة تستقطب رؤوس الأموال، وأسهمت دبي في ترسيخها عبر المزادات الرسمية التي عززت المنافسة على الأرقام النادرة، قبل أن تتسع دائرة الاهتمام بها إلى مختلف إمارات الدولة، لتبرز سوقاً استثمارية موازية للعقارات من حيث جاذبية العوائد المحتملة.

وبحسب المختصين في بيع اللوحات يعكس الارتفاع المتواصل في أسعار أرقام المركبات المميزة قوة الاقتصاد الإماراتي والنمو المتسارع الذي تشهده الدولة، وما يصاحبه من توسع في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وزيادة في أعداد السكان والمستثمرين وأصحاب الثروات، الأمر الذي أسهم في تنامي الطلب على المقتنيات النادرة والفاخرة، وفي مقدمتها أرقام المركبات المميزة.

مشيرين إلى أن القفزات السعرية التي شهدتها السوق خلال السنوات الأخيرة لم تكن بمعزل عن الأداء الاقتصادي القوي للدولة، بل جاءت انعكاساً للثقة المتزايدة في اقتصادها وجاذبية بيئتها الاستثمارية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال والكفاءات وأصحاب الملاءة المالية من مختلف أنحاء العالم، ما أسهم في توسيع قاعدة المشترين وتعزيز القوة الشرائية، ودفع أسعار الأرقام النادرة إلى مستويات قياسية، لتصبح سوقها أحد المستفيدين من الحراك الاقتصادي والازدهار الذي تشهده الدولة.

نمو استثنائي

وفي هذا السياق، أكد ماجد صلاح الشرفاء، المتخصص في تجارة أرقام المركبات المميزة، أن سوق دبي شهدت نمواً استثنائياً وإقبالاً متزايداً من المواطنين والمقيمين والمستثمرين، انعكس على ارتفاع الأسعار بنحو 300% منذ عام 2023، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس قوة اقتصاد دبي ودولة الإمارات، والثقة المتنامية في بيئتها الاستثمارية، وما تشهده من توسع اقتصادي وسكاني واستقطاب للمستثمرين والمقيمين من مختلف الجنسيات.

وأوضح أن سوق اللوحات المميزة بدأ مرحلة انتعاش متدرج منذ عام 2014، بالتزامن مع إعلان استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، وتوسع المزادات وطرح رموز جديدة، قبل أن يشهد قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت أسعار بعض اللوحات الرباعية من 3 آلاف إلى 20 ألف درهم، والثلاثية من 160 ألفاً إلى 550 ألف درهم، فيما صعدت أسعار بعض اللوحات الثنائية من 1.2 مليون إلى 4.5 ملايين درهم، مع تفاوت القيمة بحسب ندرة الرقم ورمزه.

وأشار إلى أن قوة سوق دبي انعكست إيجاباً على أسواق الأرقام في بقية الإمارات، التي سجل بعضها ارتفاعات بلغت 100% خلال فترة وجيزة، مدفوعة باتساع قاعدة المشترين وانتشار ثقافة اقتناء الأرقام المميزة، مؤكداً أن دبي تتصدر أسواق الدولة من حيث القوة الشرائية وحجم الطلب، في حين تستقطب الأسواق الأخرى شرائح متنوعة من المواطنين والمستثمرين.

وأضاف أن الإقبال المتنامي دفع دبي إلى التوسع في إصدار الرموز المزدوجة بعد الوصول إلى الحرف Z، حتى أصبحت أسعار بعض الرموز الجديدة تنافس الرموز الأحادية، وهو ما يعكس قوة الطلب واتساع السوق.

وأكد الشرفاء استناداً إلى خبرته في تجارة الأرقام المميزة للمركبات منذ عام 2009، أن الاستثمار فيها يتمتع بمزايا تنافسية مقارنة بالعقارات، من بينها سهولة البيع والشراء، وانخفاض رأس المال المطلوب لبعض الفئات، وسرعة التداول ومحدودية المصاريف، إلى جانب فرص نمو الأسعار، موضحاً أن الأرقام تجمع بين قيمتها الاستثمارية وجاذبيتها للزينة والتميز، لتصبح «زينة وخزينة» في آن واحد.

فارق كبير

من جانبه، أكد أحمد آل ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «مازال»، أن أسعار أرقام المركبات المميزة في دبي شهدت تضاعفاً ملحوظاً خلال العقد الماضي، في انعكاس لجاذبية السوق وتنامي الطلب على المقتنيات النادرة، بالتوازي مع التطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارة.

وأوضح أن الرقم 812 كان يقدر بنحو 300 ألف درهم قبل عشر سنوات، وبيع قبل عامين بأكثر من 1.5 مليون درهم، فيما لا يرغب مالكه الحالي في بيعه بأقل من 10 ملايين درهم، في مثال على الفارق الكبير بين أسعار التداول السابقة والتقييمات التي يضعها الملاك لأرقامهم.

وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للرقم المميّز لا ترتبط بسعره المادي وحده، بل تمتد إلى قيمته المعنوية وما يمثله من خصوصية وتفرد لصاحبه، إذ تتحول بعض الأرقام النادرة مع مرور السنوات إلى جزء من هوية مالكها، ما يزيد ارتباطه بها واستعداده للاحتفاظ بها.