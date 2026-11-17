

شهدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، فعاليات مبادرة «أنا من الإمارات» التي نظمتها مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالتعاون مع وزارة الأسرة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بمشاركة 190 طالباً وطالبة من مرحلة رياض الأطفال والحلقة الأولى، إلى جانب 76 من أولياء الأمور و23 معلماً ومعلمة، وذلك ضمن فعاليات النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة، المقام تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تحت شعار «كل لحظة تصنع فرقاً».

واطلعت معاليها خلال الزيارة على النسخة الأولى من اللعبة الإماراتية «رمستنا»، التي أطلقتها المؤسسة بهدف تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على الموروث اللغوي الإماراتي.

وتجول المشاركون في عشرة أركان تفاعلية جمعت بين التعليم والترفيه والتراث.

وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، أن الاستثمار في الطفولة المبكرة يمثل ركيزة أساسية لبناء أجيال قادرة على الإسهام في مستقبل الوطن، مشيدةً بجهود إمارة الفجيرة في دعم المبادرات النوعية الموجهة للأطفال، ومثمّنةً دور مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في تنظيم مبادرة «أنا من الإمارات»، التي تعكس حرص المؤسسات الوطنية على الإسهام في تنشئة الأجيال وإثراء تجاربهم التعليمية.

وأضافت معاليها أن هذه الجهود تجسد أهمية الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية في تحويل مستهدفات أسبوع الطفولة المبكرة إلى مبادرات ملموسة تعود بالنفع على الأطفال والأسر، وتسهم في بناء بيئة مجتمعية داعمة لنمو الطفل وتطوره.

من جانبه، ثمّن المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، جهود وزارة الأسرة في دعم المبادرات الوطنية الموجهة للأطفال، مؤكداً أن التعاون مع وزارة الأسرة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة يجسد أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية، مشيراً إلى حرص المؤسسة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية وتوظيف إمكاناتها في تنفيذ مبادرات مجتمعية نوعية تحقق أثراً مستداماً وتواكب التوجهات الوطنية.