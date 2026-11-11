مجلس الشارقة للأسرة يعزز الشراكة الإعلامية



نظّم المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع في حديقة الرولة بالشارقة لقاء، جمع إعلاميين وممثلين عن المؤسسات المنضوية تحت مظلة المجلس، بهدف تعزيز التواصل بينهم وتبادل الرؤى، وفتح مجالات للتعاون في إيصال رسائل الأسرة والمجتمع إلى جمهور أوسع.

وقالت الدكتورة أسماء محمد حسوني، مديرة المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، إن اللقاء يتيح للإعلاميين التعرف عن قرب إلى المؤسسات التابعة للمجلس، ويمهّد لبناء شراكة إعلامية، تستند إلى التواصل المباشر، وتبادل الأفكار.



وأوضحت أن اختيار الرولة لإقامة اللقاء يستحضر ذكرى تجمع الأهالي تحت ظلال شجرتها، وتبادلهم الحكايات والتجارب، مشيرة إلى أن اللقاء يعيد إحياء هذه الذكرى في المكان نفسه، من خلال جمع الإعلاميين وممثلي المؤسسات وتهيئة مساحة للحوار بينهم، وأكدت أن للإعلاميين دوراً أساسياً في صياغة الرسائل المجتمعية، وإبراز مضمونها، وأن التعاون بينهم وبين مؤسسات المجلس يسهم في توسيع حضور قضايا الأسرة والمجتمع، وإيصال رسائلها على المستويين المحلي والعالمي.