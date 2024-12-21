32 ألف زائر لسوق الفريج خلال الأسبوع الأول

أعلنت بلدية دبي عن أن عدد زوار سوق الفريج خلال الأسبوع الأول بلغ أكثر من 32 ألف زائر، وبناءً على طلب الجمهور تم تمديد مواعيد السوق حتى الساعة 11 مساء، نظراً للإقبال الكبير الإقبال كبير عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي والاستفسارات التي ترد البلدية والزوار في حديقة الورقاء 3.

وأوضحت البلدية أنه تم تلقي أكثر من 411 وتم مراجعة جميع الطلبات وتصنيفها والإبقاء على 40 مشروعاً، في دورة هذا العام من سوق الفريج بينها: 30 مشروعاً من أصحاب المشاريع المنزلية و10 من مشاريع للمأكولات والمشروبات.

منتجات

وحول أبرز المنتجات التي يتم استعراضها أشارت البلدية إلى أن المشاريع في السوق متنوعة وتلبي جميع الاحتياجات منها قطع الملابس المختلفة، مواد المكياج، العطور والعود والبخور، المواد التجميلية الطبيعية، الألعاب، قطع نادرة، الصناعات اليدوية.

وتقدم بلدية دبي للمشاركين عدة خدمات تتمثل في: الترويج الإعلامي، ومنافذ بيع مجانية (دفع رسوم التأمين فقط، و فرص المشاركة في الفعاليات، إضافة إلى التوسع في تجارتهم، وفرصة للمشاريع ليتم معرفتهم من قبل شريحة أكبر.

الموسم الثالث

وافتتحت بلدية دبي 13 ديسمبر، الجاري الموسم الثالث من سوق الفريج في حديقة الورقاء 3، والذي يُعد من أبرز المبادرات المجتمعية التي تُنظمها البلدية سنوياً وتجمع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر فتح قنوات تواصل تجارية جديدة للأُسر المُنتجة والمواطنين من أصحاب المشاريع، وتوفير بيئة مناسبة لعرض منتجاتهم وبيعها مباشرةً للجمهور، وتشجيع سكّان المدينة على دعم المُنتجات المحلية.

وتستمر المرحلة الأولى من سوق الفريج حتى تاريخ 29 ديسمبر الجاري، قبل أن ينتقل إلى حديقة بحيرة البرشاء 3 بين 3 و19 يناير 2025، وتهدف البلدية إلى توفير فرص استثمارية متكاملة لأصحاب المشاريع من المواطنين، وتقديم التسهيلات التي ترفع مستوى التنافسية بينهم لتقديم أفضل منتج وأقل سعر للمستهلك.