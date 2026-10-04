إدارة الأسرة.. من تدبير الموارد إلى صناعة التوازن

الذكاء العاطفي يعزز الحوار ويمنح الأبناء شعوراً بالأمان

التركيز على أهمية تعليم الأبناء منذ الصغر التمييز بين الضروريات والكماليات

التكنولوجيا تسهّل الحياة وتفرض تحديات جديدة على التواصل داخل المنزل

لم تعد إدارة شؤون الأسرة تقتصر على تنظيم الدخل والإنفاق، فمع تسارع التحولات الرقمية وتغير أنماط الحياة باتت الأسرة أمام منظومة متشابكة من الموارد والاحتياجات والأولويات، تشمل المال والوقت والقدرات البشرية والعلاقات، إلى جانب كيفية التعامل مع التكنولوجيا وأنماط الاستهلاك المتغيرة.

وفي ظل هذه التحولات تبرز إدارة الموارد الأسرية باعتبارها ثقافة يومية، تساعد أفراد الأسرة على اتخاذ قرارات أكثر وعياً، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات، وتنظيم الوقت والمسؤوليات، وتعزيز الحوار والتواصل، بما يدعم الاستقرار النفسي والاجتماعي، ويرفع جودة الحياة.

ولا يرتبط الرفاه الأسري المستدام بمستوى الدخل وحده، وإنما بقدرة الأسرة على حسن توظيف مواردها والتخطيط للمستقبل، والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية بمرونة ووعي.

وقالت الدكتورة إيناس خليل إبراهيم، الحاصلة على دكتوراه في الإدارة والسلوك التنظيمي واستراتيجيات التغيير من جامعة الفجيرة: إن الأسرة الإماراتية لا تحتاج إلى الموارد والإمكانات فحسب، وإنما إلى منظومة إدارية متكاملة، تنظر إلى المنزل باعتباره كياناً، يقوم على التخطيط الواعي وتحديد الأدوار، وحسن اتخاذ القرار.

وأوضحت أن الرفاه الحقيقي لا يقاس بحجم الدخل أو الوفرة المادية وحدهما، وإنما يرتبط بحالة من التوازن النفسي والاجتماعي والإداري القادرة على توفير بيئة مستقرة وداعمة لجميع أفراد الأسرة.

واستعرضت نتائج دراسة ميدانية حول إدارة الموارد الأسرية وأثرها في الرفاه المستدام، أظهرت أن أكثر من 56.7 % من مستوى استقرار الأسرة ورفاهها يرتبط بكفاءة إدارتها لمواردها المختلفة، موضحة أن العامل الحاسم في نجاح الأسرة يتمثل في القدرة على توظيف الموارد البشرية داخل المنزل، من خلال التعاون والقيادة الأسرية والذكاء العاطفي والتوزيع الفاعل للمسؤوليات.

وترى الدكتورة إيناس أن الفارق بين الأسرة المستقرة والأسرة التي تواجه صعوبات قد يرتبط بمستوى الوعي الإداري وليس بمستوى الدخل فقط، فالأسرة التي تمتلك رؤية واضحة وتدير مواردها بكفاءة تصبح أكثر قدرة على التعامل مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مستويات أفضل من جودة الحياة.

وأشارت إلى أن الإدارة الأسرية الفاعلة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، تتمثل في التخطيط المالي الواعي، وإدارة الوقت وتوزيع المسؤوليات، فالتخطيط المالي لا يعني الثراء بقدر ما يعني إدارة الإنفاق بكفاءة، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات وتعزيز ثقافة الادخار، فيما تمنح إدارة الوقت الأسرة القدرة على التوفيق بين متطلبات العمل والدراسة والحياة الخاصة، وتوفير مساحة للحوار والتواصل الأسري، بينما يسهم توزيع المسؤوليات في تعزيز روح المشاركة والانتماء وبناء شخصية الأبناء القائمة على تحمل المسؤولية.

أبرز المقومات

من جانبها أكدت الدكتورة مايا الهواري، مستشارة الذكاء العاطفي والقيادة الأسرية، أن الذكاء العاطفي أصبح من أبرز مقومات نجاح الأسرة المعاصرة في ظل الضغوط المتزايدة، التي تفرضها الحياة اليومية.

وأوضحت أن الحوار الأسري والتفاهم والاحتواء النفسي تمثل أدوات فاعلة في مواجهة الأزمات وتعزيز الاستقرار النفسي والعاطفي داخل المنزل، مشيرة إلى أن القيادة الأسرية الناجحة تقوم على القدرة على التوجيه والدعم.

وأضافت أن شعور الأبناء بالأمان والانتماء داخل أسرهم يعزز قدرتهم على مواجهة تحديات الحياة بثقة واتزان، مؤكدة أن المجتمع الإماراتي، القائم على قيم التلاحم والتكافل، يمتلك رصيداً من المقومات، التي تدعم بناء أسر متماسكة وقادرة على الإسهام الإيجابي في المجتمع.

وفي محور الوعي المالي أشار الدكتور شافع النيادي، خبير التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، إلى أن ثقافة الادخار والاستهلاك الواعي أصبحت ضرورة في ظل تنامي الضغوط الاستهلاكية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، التي عززت ثقافة المقارنة بين الأفراد.

وأوضح أن كثيراً من القرارات الشرائية لم تعد مرتبطة بالحاجة الفعلية، وإنما قد تتأثر بالرغبة في التقليد أو مجاراة الآخرين، وهو ما ينعكس على استقرار الأسر وقدرتها على التخطيط للمستقبل.

وأضاف أن الاعتماد المتزايد على الشراء المؤجل والتقسيط في الكماليات قد يحمل رسائل سلبية، ترسخ لدى الأبناء مفهوم الاستدانة بوصفها حلاً سريعاً لتحقيق الرغبات، مشدداً على أهمية تعليم الأبناء منذ الصغر التمييز بين الضروريات والكماليات، وتعزيز مهارات التخطيط المالي واتخاذ القرار.

وأكد أن المدرسة شريك أساسي للأسرة في إعداد الأجيال للحياة، من خلال تضمين المهارات الحياتية والمالية والذكاء العاطفي والاجتماعي ضمن المناهج والأنشطة التعليمية، بما يسهم في بناء شخصيات متوازنة وقادرة على التعامل مع متغيرات المستقبل.

توازن رقمي

من جهتها أكدت مريم القصير النعيمي، المستشارة النفسية والتربوية، أن التكنولوجيا أعادت تشكيل الحياة الأسرية بصورة عميقة، بعدما أصبحت التطبيقات الذكية جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية، وأسهمت في تسهيل الخدمات وتنظيم شؤون الأسرة، وتعزيز التواصل مع الأقارب والأصدقاء.

وأوضحت أن العصر الرقمي فرض في الوقت ذاته تحديات جديدة، من بينها تراجع الحوار المباشر داخل المنزل، وزيادة الاعتماد على الشاشات، وانتشار المقارنات الاجتماعية الرقمية، التي قد تؤثر في الرضا النفسي والاستقرار الأسري، فضلاً عن سهولة التسوق الإلكتروني، وما قد يترتب عليها من إنفاق غير مخطط له.

وأكدت أن التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود التكنولوجيا داخل المنزل، وإنما في كيفية إدارتها وتوظيفها بصورة متوازنة، مشيرة إلى أن الحفاظ على أوقات مخصصة للحوار الأسري، وتشجيع الأنشطة المشتركة، وتعزيز الثقافة الرقمية الواعية، تمثل عناصر أساسية لبناء أسرة قادرة على الاستفادة من مزايا التكنولوجيا والحد من آثارها السلبية.

منظومة متكاملة

وتجمع الآراء على أن إدارة الموارد الأسرية لم تعد مفهوماً مالياً محدوداً، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تشمل المال والوقت والمسؤوليات والعلاقات، والقدرة على التعامل مع المتغيرات الرقمية.

وبين التخطيط الواعي، والذكاء العاطفي، والاستهلاك المسؤول، والتوازن في استخدام التكنولوجيا، تتشكل بيئة أسرية أكثر قدرة على التكيف مع متطلبات الحياة الحديثة، بما يعزز الاستقرار وجودة الحياة، ويدعم بناء الإنسان، ويجعل الأسرة شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الوطنية.