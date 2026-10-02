96 جهة انضمت للتعهد والمستهدف 100

أكدت أروى الفلاسي، مدير إدارة الشراكات والاتصال في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن الدورة الأولى من «جوائز تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة» عكست الجهود الملموسة التي تبذلها المؤسسات لترسيخ التوازن بين الجنسين في بيئات العمل، مشيرة إلى تكريم 4 جهات تقديراً للمبادرات والسياسات التي طبقتها في هذا المجال.

وبينت، أن عدداً من الجهات الموقعة على التعهد حقق أكثر من 70 % من مستهدف عام 2025، المتمثل في وصول نسبة النساء إلى 30 % في المناصب القيادية والمتوسطة والعليا، فيما وضعت 10 شركات مستهدفاً جديداً لعام 2028 للوصول إلى نسبة 50 % في التكافؤ بين الجنسين داخل مؤسساتها.

وأضافت أن الهدف خلال المرحلة المقبلة يتمثل في أن يصبح التوازن بين الجنسين جزءاً راسخاً من ثقافة المؤسسات وممارساتها اليومية، وليس جهداً منفصلاً يحتاج إلى مبادرات استثنائية، مع مواصلة تشجيع الجهات على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة.

وكشفت الفلاسي عن ارتفاع عدد الجهات المنضمة إلى التعهد إلى 96 جهة، مؤكدة أن المجلس يستهدف الوصول إلى 100 جهة قبل نهاية العام الجاري.