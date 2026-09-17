40 مليون درهم من جائزة الشيخ منصور الزراعية لتطوير الإنتاج

أكد أحمد خالد عثمان، نائب رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، أن الجائزة تواصل دورها في دعم القطاع الزراعي وتعزيز تنافسية المنتج الزراعي المحلي.

مشيراً إلى أن إجمالي قيمة الجوائز التي جرى توزيعها خلال الدورات الماضية بلغ نحو 40 مليون درهم، استفاد منها عدد كبير من المزارعين والمنتجين والعاملين في القطاع الزراعي.

وقال إن الجائزة، ومن خلال دوراتها الأربع الماضية، أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات النوعية، ودعمت جهود تطوير المنتج الزراعي في الدولة، إلى جانب تشجيع الممارسات المبتكرة والمستدامة، وتحفيز أصحاب المشاريع والمزارع على تطوير إنتاجهم والارتقاء بجودة المنتجات الزراعية المحلية.

وأوضح أحمد خالد أن اللجنة العليا للجائزة تعمل بصورة مستمرة على تطوير آليات المشاركة والتقديم، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل رحلة المتعامل، لافتاً إلى إطلاق مساعد رقمي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة، لمساعدة المتقدمين على استكمال طلباتهم بصورة أكثر سهولة وسرعة.