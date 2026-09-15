«الاتحاد النسائي» ينظم مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية - الصينية

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الصينية، في مقره بأبوظبي، وذلك في إطار أعمال مجلس رائدات الأعمال الإماراتي - الصيني.

وأكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن الاقتصاد لا يحقق إمكاناته الكاملة من دون المشاركة الفاعلة للمرأة، لافتاً إلى أن إرث سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» يقود مسيرة النمو والابتكار وصناعة القرار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن عدد الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة في أبوظبي لرائدات الأعمال الإماراتيات قد سجل نمواً بنسبة 6.4 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس طموحهن ومرونتهن، مشيراً إلى أن الشراكة مع جمهورية الصين الشعبية تمثل ركيزة محورية لتوسيع آفاق ريادة الأعمال.

وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية والصينية يترجم على أرض الواقع استراتيجية الدولة في تمكين المرأة وترسيخ شراكاتها العالمية.

وقالت سعادتها: «إن النهج الحكيم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» يضع بناء القيادات النسائية المؤثرة في صدارة أولويات مسيرة التنمية المستدامة وصناعة المستقبل».

وأضافت ان اللقاء أثمر عن آفاق واعدة لتوطيد التعاون الثنائي في قطاعات اقتصاد المستقبل.