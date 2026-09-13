«زفة حراير».. 12 عاماً في دعم استقرار الأسرة الإماراتية

633 شاباً وشابة بدأوا رحلة تكوين الأسرة من خلال 32 عرساً

تعزيز تلاحم المؤسسات المجتمعية والدوائر الحكومية لدعم المبادرة الوطنية

أسهمت مبادرة «زفة حراير» للأعراس الجماعية، التي تنظمها جمعية النهضة النسائية بدبي، في تزويج 633 شاباً وشابة، نتج عنها إنجاب قرابة 350 طفلاً خلال 10 سنوات من المبادرة، التي انطلقت عام 2014 وما زالت مستمرة حتى 2026.

وتستهدف مبادرة العرس الجماعي المواطنين الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج، من خلال توفير العديد من الخدمات والتسهيلات والخصومات والتجهيزات الخاصة بالعرائس، وتنظيم حفل عرس جماعي للرجال وآخر للنساء، بعد تأهيل المشاركين من خلال برنامج توعوي متكامل.

كما تقوم الجمعية على تجهيز العرس الجماعي الخاص بالنساء بالكامل، بمساعدة فريق متخصص في المجال الاجتماعي، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات المجتمعية الداعمة للمبادرات الوطنية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع الإماراتي.

ومنذ انطلاقتها الأولى في 29 مارس 2014، نفذت جمعية النهضة النسائية بدبي 32 عرساً ضمن المبادرة، منها 17 عرساً جماعياً حديثاً، و10 أعراس منفردة، و4 أعراس تراثية، وعرس واحد في الموروث الإماراتي.

وبدأت المبادرة بالعرس الجماعي الحديث المتعارف عليه، ثم أدخلت العرس الجماعي المنفرد، ومن بعده العرس الجماعي التراثي، ودعمته بالموروث الإماراتي القديم، وصولاً إلى إدخال العرس الجماعي للرجال لفئات خاصة.

وكانت الأعراس الـ9 الأولى مخصصة لفئات عامة، فيما خصص العرسان الـ10 والـ11 لعامي 2025 و2026 لفئات خاصة.

وتحمل المبادرة رسالة «أسرة إماراتية مستقرة ومتماسكة بلا ديون»، وتسعى إلى إيجاد القناعة لدى المقبلين على الزواج وذويهم بأهمية المشاركة في العرس الجماعي، إلى جانب تعزيز تعاون وتلاحم المؤسسات المجتمعية والدوائر الحكومية لدعم المبادرة الوطنية وتكثيف الجهود فيها.

وتطمح المبادرة إلى إقامتها سنوياً من قبل جمعية النهضة النسائية، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المجتمعية والخيرية والخاصة ورجال الأعمال، إضافة إلى إقامة زواج جماعي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

وتهدف المبادرة إلى زيادة معدلات الزواج بين المواطنين، والتقليل من زواج الأجنبيات حفاظاً على الهوية الوطنية، ورفع مستوى الوعي بأهمية الأعراس الجماعية، والحد من البذخ والإسراف في حفلات الزواج، كما تستهدف إلى تعزيز التلاحم الوطني بين مختلف فئات المجتمع، وتأكيد الهوية الوطنية لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضع المبادرة التخطيط المالي ضمن أهدافها.

وتشمل الفئات الخاصة المستفيدة، المواطن الذي لا تنطبق عليه شروط الاستفادة من برامج الدعم والمنح المخصصة للزواج، مثل صندوق الزواج أو نماذج الأعراس الجماعية في الدولة، سواء المنفردة أو الجماعية.

كما تشمل الإماراتية المطلقة أو الأرملة أو التي تجاوزت سن الـ40 وتتزوج من مواطن إماراتي، إلى جانب أبناء المواطنات.