160 ألف مشارك في مبادرات فرجان دبي 2026

علياء الشملان:

حريصون على تأسيس جيل من القادة المجتمعيين من أبناء الفرجان

توفير مبادرات تناسب جميع أفراد الأسرة

كشفت علياء الشملان مدير فرجان دبي عن مشاركة 160 ألف شخص في المبادرات والفعاليات التي نظمتها فرجان دبي خلال العام الجاري ، مؤكدة أن نجاح أي فعالية لا يقاس بعدد الحضور فقط، وإنما بقدرتها على خلق علاقات مستدامة بين أفراد المجتمع.

وأشارت إلى الاعتماد على مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية لقياس نجاح المبادرات، كعدد المشاركين والمستفيدين، ونسبة المشاركة المتكررة، وعدد المتطوعين والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب مستوى التفاعل مع المبادرات عبر المنصات الرقمية، ونتائج استطلاعات رضا المشاركين.

وأكدت لـ«البيان» أن البرامج التي تنفذها فرجان دبي، سواء في الحوي أم المخيمات الصيفية أم المهرجانات أم باقي الفعاليات المجتمعية، أسهمت في توفير مساحات تجمع الجيران والأسر في بيئة إيجابية تعزز التعارف والتواصل.

أثر مجتمعي

وقالت: «تهتم فرجان دبي بقياس الأثر المجتمعي للمبادرة، مثل مساهمتها في تعزيز الترابط بين السكان، وتنمية روح المسؤولية المجتمعية، وإتاحة فرص المشاركة لمختلف الفئات العمرية. وخلال العام الجاري، نفذت فرجان دبي العديد من المبادرات والفعاليات المجتمعية، واستقطبت أكثر من 160 ألف مشارك، بالإضافة إلى حملة «ثلاجة الفريج»؛ التي تستهدف توزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، وهو ما يعكس اتساع دائرة التأثير والوصول إلى مختلف مناطق دبي».

مهرجان الفرجان يسهم في تقوية التقارب والتلاقي بين أفراد الفرجان

ونوهت إلى أن احتياجات المجتمع لا تقتصر على توفير الفعاليات الترفيهية، بل أصبحت تركز بصورة أكبر على جودة الحياة، وبناء العلاقات الاجتماعية، وتمكين أفراد المجتمع من المشاركة الفاعلة في المبادرات التي تخدم أحياءهم، ومن هذا المنطلق، حرصت فرجان دبي على تطوير برامجها لتكون أكثر شمولاً، بحيث تجمع بين الترفيه والتعليم، وتنمية المهارات، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز ثقافة التطوع والعمل المجتمعي، كما أصبح هناك اهتمام متزايد بتوفير مبادرات تناسب جميع أفراد الأسرة، من الأطفال والشباب إلى كبار المواطنين، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر ترابطاً واستدامة، ويواكب مستهدفات دبي في تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم التلاحم المجتمعي.

محرك رئيس

وقالت: «تؤمن فرجان دبي بأن الشباب هم المحرك الرئيس للعمل المجتمعي، لذلك تحرص على إشراكهم في جميع مراحل المبادرات، بدءاً من طرح الأفكار والتخطيط، وصولاً إلى التنفيذ والتقييم. كما نتيح لهم فرصاً عملية لتولي أدوار قيادية في تنظيم الفعاليات وإدارة الفرق التطوعية، بما يعزز لديهم مهارات القيادة والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية. وخلال الفترة الماضية، شهدت مبادرات فرجان دبي مشاركة واسعة من المتطوعين الشباب في تنظيم الفعاليات والبرامج الموسمية والمخيم الصيفي، حيث أسهموا بدور فاعل في نجاح هذه المبادرات واكتساب خبرات ميدانية تعزز انتماءهم لمجتمعهم».

وأكدت أن فرجان دبي تعتمد على تمكين الشباب بصورة كبيرة في تنفيذ المبادرات المجتمعية، حيث يشارك الشباب في قيادة وتنظيم المبادرات والفعاليات، سواء من خلال الفرق التطوعية أم اللجان التنظيمية أم إدارة الأنشطة الميدانية، كما لا يقتصر دورهم على التنفيذ، بل يمتد إلى المساهمة في تطوير الأفكار واقتراح مبادرات جديدة تستجيب لاحتياجات المجتمع، وهو ما يعكس ثقتها بقدرات الشباب كشركاء في صناعة الأثر المجتمعي. وأضافت أن فرجان دبي تحرص على بناء جيل من القادة المجتمعيين من أبناء الفرجان، من خلال منحهم فرصاً حقيقية للممارسة الميدانية ضمن المبادرات والفعاليات المختلفة، إلى جانب إشراكهم في فرق العمل والتنظيم، بما يتيح لهم اكتساب الخبرة في إدارة المبادرات والتواصل مع أفراد المجتمع والشركاء.

أدوار رئيسة

وأكدت أن فرجان دبي تركز على تنمية مهارات القيادة والعمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب، وتعتبر كل مبادرة منصة لاكتشاف الطاقات الوطنية وصقلها، مشيرة إلى أن عدداً من المتطوعين الذين بدأوا مشاركتهم في الفعاليات أصبحوا اليوم يقودون فرقاً تطوعية ويتولون أدواراً تنظيمية رئيسة، وهو ما يعكس نجاح نهج فرجان دبي في الاستثمار بالكوادر الوطنية وتمكينها من خدمة المجتمع.