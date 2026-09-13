«خبرنا» منصة تعزز ثقة الجمهور بخدمات بلدية الفجيرة

أكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن خدمة «خبرنا» تمثل إحدى الخدمات المهمة ضمن خدمات الأفراد في برنامج «سمارت فجيرة»، الذي يندرج ضمن المنصة الرقمية لبلدية الفجيرة، مشيراً إلى أن الخدمة تشكل أداة رقمية فاعلة لتعزيز الشفافية وترسيخ دور المجتمع شريكاً أساسياً في تحسين العمل البلدي.

وأوضح المهندس الأفخم أن خدمة «خبرنا» تتيح لأفراد المجتمع الإبلاغ عن أي ممارسات تتعلق ببلدية الفجيرة وتتعارض مع القوانين والمبادئ والسلوكيات والقيم المعتمدة في مجتمع دولة الإمارات، من خلال قناة ذكية وآمنة تسهم في تعزيز الرقابة المجتمعية الإيجابية، ودعم جهود البلدية في تطوير الأداء المؤسسي.

وقال: إن بلدية الفجيرة تحرص من خلال الخدمة على توفير بيئة رقمية موثوقة تمكن أفراد المجتمع من إيصال ملاحظاتهم بكل سهولة، مع ضمان التعامل مع البلاغات بسرية تامة، وعدم الكشف عن أي معلومات تتعلق بالمبلغين، حفاظاً على الخصوصية وتعزيزاً لثقة الجمهور في الخدمات الرقمية.