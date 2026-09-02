2700 مشارك في «قيظ الخير» بموسمه الـ 10

كشف المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن برنامج «قيظ الخير» نجح في موسمه العاشر باستقطاب نحو 2700 مشارك.

مؤكداً أن هذا الإقبال يعكس المكانة التي بات يحتلها البرنامج كواحدة من أبرز المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز التلاحم الأسري وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة.

جاء ذلك خلال حفل «تكريم صُنّاع الأثر» الذي نظمته المؤسسة لتكريم الشركاء والرعاة وفرق العمل الذين أسهموا في نجاح البرنامج.

وأشار المهندس علي قاسم أن ما حققه «قيظ الخير» من نجاحات جاء بفضل الدعم المتواصل للقيادة الرشيدة بحكومة الفجيرة، وأن هذا الدعم أسهم في ترسيخ مكانة البرنامج كمبادرة مجتمعية رائدة تخدم مختلف فئات المجتمع، وتنسجم مع مستهدفات عام الأسرة.

وأوضح أن الموسم العاشر ركز على تعزيز الروابط الأسرية والتفاعل بين الأجيال، من خلال باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي استهدفت الأطفال والأمهات وكبار المواطنات، بما يحقق المشاركة المجتمعية الفاعلة، ويعزز دور الأسرة في بناء مجتمع متماسك ومستدام.

وتخلل الحفل عرض فيلم توثيقي استعرض أبرز محطات البرنامج ورسائل المشاركين وتجاربهم، حيث عكست الشهادات المعروضة حجم الأثر الإيجابي الذي تركته فعاليات قيظ الخير في نفوس المشاركين وأسرهم، وما وفره البرنامج من بيئة تفاعلية تجمع بين الترفيه والتوعية والحفاظ على الموروث الوطني.