تمكين ألف لاجئة بمشاريع مستدامة

كشف محمد إبراهيم البلوشي، أحد المتطوعين في صندوق الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة اللاجئة، خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، أن أكثر من ألف لاجئة استفدن من مشاريع الصندوق الهادفة إلى تمكين المرأة اللاجئة اقتصادياً واجتماعياً في عدد من دول آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وأوضح أن الصندوق، الذي يعمل تحت مظلة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يركز على تدريب وتعليم ودعم وتمكين النساء اللاجئات والنازحات، وتوفير احتياجاتهن الأساسية، ومساعدتهن على بناء مصادر دخل مستدامة تحقق لهن الاكتفاء الذاتي والعيش الكريم، من خلال الاستفادة من الموارد والمنتجات المتوافرة في المناطق التي يعشن فيها وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية، بما يسهم في تعزيز استقرار المرأة وأسرتها وتمكينها من بناء مستقبل أكثر أماناً واستدامة.