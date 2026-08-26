حمد الهاشمي.. نموذج في الريادة والإنجازات

يعد الشاب حمد محمد إبراهيم الهاشمي، أحد النماذج الإماراتية الشابة، في التفوق الأكاديمي، والقيادة الملهمة، والابتكار العلمي، والحضور الإعلامي المؤثر، وحقق الريادة في مجالات عدة، مثبتاً أن الطموح حين يقترن بالإرادة يتحول إلى إنجازات تتجاوز حدود التوقعات.

انطلقت رحلة الشاب حمد من مدينة كلباء، مؤمناً بأن التميز ليس محطة وصول، بل أسلوب حياة، فتخرج في مسار النخبة متفوقاً ليحصد الأول على المدارس الحكومية بمدينة كلباء، وواصل بناء شخصيته في مجالات القيادة والابتكار والثقافة والعمل البرلماني حتى أصبح أحد أبرز الوجوه الشبابية الواعدة في الإمارات.

حصل حمد على دبلوم مهني في القيادات البرلمانية من برنامج البرلمان العربي للطفل بجامعة الشارقة، ويشغل منصب رئيس مجلس شورى شباب الشارقة، كما مثل الإمارات في برامج عدة قيادية ونوعية، واختير لإلقاء كلمة الوفود المشاركة أمام سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، في ختام برنامج «جسور خليجية».

سطر حمد في ميدان الابتكار إنجازات لافتة من خلال مشروعه الرائد «قاهر الصحراء»، وهو روبوت ذكي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة التصحر وتحقيق الاستدامة الزراعية، حصد من خلاله الميدالية الفضية في أولمبياد الروبوت العالمي بأوروبا في سلوفينيا.

إضافة إلى مشاركات بارزة في جيتكس جلوبال والمعرض الدولي للاتصال الحكومي والملتقى العلمي العالمي بأبوظبي. كما حقق المركز الأول بمشروع «الغمام» في مسابقة علماء المستقبل، ونال الميدالية البرونزية في أولمبياد الروبوت العالمي، وجائزتي Design Award وThink Award في بطولات الإمارات للروبوتات.

وأثبت حمد الهاشمي أن القراءة هي وقود الإنجاز والمعرفة وهي أساس القيادة، بعدما حقق المركز الثاني على مستوى دولة الإمارات والمركز الأول على مستوى الشارقة في تحدي القراءة العربي، إلى جانب فوزه بجائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب وجائزة الشارقة للاستدامة وعدد من الجوائز العلمية والابتكارية المرموقة.

كما تألق إعلامياً كمذيع في تلفزيون وإذاعة الشارقة ومقدم لعدد من البرامج والجلسات الحوارية، وتولى تقديم محافل رسمية كبرى بحضور أصحاب السمو ومعالي الوزراء وكبار الشخصيات، إضافة إلى حضوره المسرحي المميز وفوزه بجائزة أفضل ممثل في موسم ربع قرن للمسرح وفنون العرض.

ولا تتوقف طموحات حمد عند حدود ما حققه حتى اليوم، بل تمتد نحو آفاق كبرى رسم ملامحها بوضوح منذ وقت مبكر، إذ يطمح إلى مواصلة دراسته الجامعية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ضمن برنامج بكالوريوس الذكاء الاصطناعي في مسار الأعمال، إيماناً منه بأن الذكاء الاصطناعي سيكون أحد أهم أدوات صناعة المستقبل والاقتصاد المعرفي.

كما يتطلع إلى استكمال دراساته العليا في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية للتخصص في المجال الدبلوماسي، استعداداً لخدمة دولة الإمارات وتمثيلها على الساحة الدولية.

ويحمل حمد حلماً كبيراً يوازي حجم طموحه وإنجازاته، يتمثل في أن يصبح يوماً ما واحداً من القيادات الوطنية المؤثرة في حكومة دولة الإمارات، يسهم في رسم السياسات وصناعة المستقبل وخدمة وطنه وقيادته الرشيدة، مستنداً إلى العلم والابتكار والخبرة القيادية وروح المسؤولية الوطنية.

سيرة حمد الهاشمي ليست مجرد سجل للإنجازات، بل قصة شاب إماراتي استثنائي يؤمن بأن المستحيل كلمة لا مكان لها في قاموس الطموحين، وأن خدمة الوطن أعظم الغايات.