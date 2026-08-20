«سعود الخيرية» تدعم 2000 مستفيد بالمستلزمات المدرسية

افتتحت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة، أمس، الدورة السابعة من معرض «حقيبة اليوم.. مستقبل الغد» في مركز المعارض الخيرية، لتوفير نحو 12 ألف قطعة من المستلزمات المدرسية مجاناً للطلبة الأيتام وأبناء الأسر المتعففة، بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد، وسط إقبال لافت من الأسر المستفيدة منذ الساعات الأولى للافتتاح.

وأكدت سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن المعرض يستهدف نحو 2000 مستفيد، ويوفر مجموعة متنوعة من المستلزمات المدرسية التي تلبي احتياجات الطلبة في مختلف المراحل الدراسية.

وأشارت إلى أن الإقبال الذي شهده المعرض منذ يومه الأول يعكس أهمية المبادرات التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، لافتة إلى أن توافد الطلبة وأولياء أمورهم يعكس حرص الأسر على الاستفادة من المستلزمات المتاحة.

وأوضحت السويدي أن معرض «حقيبة اليوم.. مستقبل الغد» يأتي ضمن منظومة المبادرات التي ينفذها مركز المعارض الخيرية، الذي شهد منذ افتتاحه تنظيم 22 معرضاً خيرياً متنوعاً.

مشيرة إلى أن المركز يمثل منصة لتحويل التبرعات العينية والمساهمات المجتمعية إلى احتياجات فعلية تصل إلى الأسر المستحقة. وأشارت إلى أن تنوع المعارض والمبادرات يعكس توجه المؤسسة نحو تطوير العمل الخيري بما يتجاوز المساعدات التقليدية، من خلال تصميم مبادرات ترتبط باحتياجات المستفيدين في مختلف المناسبات والمواسم، ويأتي دعم التعليم في مقدمة هذه الأولويات.

وأضافت: «لا تقتصر أهمية المبادرة على توفير الأدوات والمستلزمات المدرسية، وإنما تمتد إلى الجانب المعنوي، إذ يسهم حصول الطالب على احتياجاته الدراسية في تعزيز شعوره بالاهتمام والدعم، ويمنحه بداية أكثر استقراراً وثقة مع انطلاق العام الدراسي.

مؤكدة أن الاستثمار في دعم الطلبة يمثل استثماراً في مستقبلهم، موضحة أن توفير المستلزمات الأساسية يساعد الأسر على توجيه مواردها إلى احتياجات أخرى، ويخفف جانباً من الأعباء التي ترافق الاستعداد للعام الدراسي، خصوصاً لدى الأسر المتعففة».

وثمّنت السويدي الدعم المتواصل الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لمسيرة العمل الخيري والتعليمي، وحرص سموه على ترسيخ قيم العطاء والتكافل وخدمة أفراد المجتمع. كما أعربت عن تقديرها للمتبرعين والداعمين من الأفراد والمؤسسات، وللمتطوعين الذين أسهموا بوقتهم وجهدهم في إنجاح المعرض.

وأضافت: «يواصل مركز المعارض الخيرية استقبال المستفيدين ضمن الدورة السابعة من معرض (حقيبة اليوم.. مستقبل الغد)، فيما تتواصل جهود المؤسسة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلبة الأيتام وأبناء الأسر المتعففة وتوفير احتياجاتهم المدرسية قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد».