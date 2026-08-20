«تم» تتيح خدمة «بيانات حضور الطالب»

أكدت منصة «تم» حرصها على تعزيز منظومة خدماتها الرقمية المتكاملة المقدمة إلى الطلبة وأولياء أمورهم وتسهيل عملية وصولهم إلى البيانات التعليمية، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أنها وفرت عبر المنصة خدمة تحت مسمى «بيانات حضور الطالب»، تتيح استعراض سجل حضور الطالب بصورة تفصيلية وفورية، بما يساعد على متابعة انتظامه الدراسي والتعرف إلى بيانات الحضور والغياب والتأخير خلال العام الأكاديمي.

وتوفر الخدمة للمستفيد إمكانية تحديد اسم الطالب والاطلاع على بيانات سجله الدراسي، إلى جانب مجموعة من المعلومات الأساسية المرتبطة بالطالب.

وتتضمن بيانات الخدمة الرقم التعريفي الخاص بالطالب، والصف الدراسي، واسم المدرسة، ومعدل الحضور، إضافة إلى تفاصيل مرتبطة بالمدة الدراسية، تشمل عدد الأيام الأكاديمية المنجزة والأيام الدراسية المتبقية.

كما تتيح «بيانات حضور الطالب» استعراض تفاصيل الحضور خلال الأيام الدراسية، مع توضيح أيام الحضور والغياب والتأخير، بما يوفر سجلاً منظماً يمكن من خلاله متابعة انتظام الطالب والتعرف على تفاصيل سجله.

وتأتي هذه الخدمة في إطار توجه منصة «تم» نحو توفير الخدمات التعليمية رقمياً، وتمكين المستفيدين من الوصول إلى المعلومات المرتبطة بالطالب بسهولة.

وتشكل أداة رقمية مهمة لمتابعة السجل اليومي للطالب، إذ تجمع أبرز بيانات الحضور في عرض واحد، بدءاً من المعلومات التعريفية والدراسية.