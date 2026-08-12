«قلوب معلقةبالمساجد» في الشارقة حتى 27 أغسطس

أكدت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة أن النسخة الثالثة من برنامج «قلوب معلقة بالمساجد» تجسد توجه الدائرة نحو استثمار الإجازة الصيفية في بناء شخصية الأبناء وتعزيز ارتباطهم بالقرآن الكريم والمساجد وترسيخ القيم الإسلامية والوطنية في نفوسهم ضمن برامجها الصيفية التي تقام تحت شعار «صيف يصنع الأثر».

وقال عبدالله عمران الخيال، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الدائرة، ننظر إلى البرامج الصيفية باعتبارها استثماراً في الإنسان من خلال توفير بيئة تربوية جاذبة تجمع بين العلم والقيم والأنشطة الهادفة وتسهم في صناعة أثر يمتد إلى ما بعد انتهاء فترة البرنامج وينعكس على سلوك المشاركين وحياتهم اليومية.

وأوضح أن برنامج «قلوب معلقة بالمساجد» يقام من 10 إلى 27 أغسطس في نحو 45 مسجداً بمختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة ويستهدف البنين عبر مجموعة من البرامج التي تعزز صلتهم ببيوت الله وتفتح أمامهم مساحة للاستفادة من أوقات الإجازة.

وأشار إلى أن البرامج الصيفية لا تقتصر على البنين حيث تواصل الدائرة تقديم الدورة العلمية الصيفية للفتيات في مسجد السلام بمنطقة أبو شغارة خلال الفترة من 10 إلى 20 أغسطس بما يعزز فرص مشاركة مختلف الفئات.