فتح التسجيل في «برنامج البعثات الاجتماعية للشباب»

أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح باب التسجيل في «برنامج البعثات الاجتماعية للشباب»، الذي يأتي خطوة جديدة لتعزيز قيم التضامن والمسؤولية الإنسانية لدى شباب الإمارات.

وذلك ضمن محور «المجتمع والقيم»، في إطار التوجهات الرئيسية للأجندة الوطنية للشباب 2031. ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتمكين الشباب الإماراتي للمشاركة الفاعلة في البعثات الاجتماعية حول العالم، بما يشمل البعثات الإنسانية والتنموية والثقافية، من خلال إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تقديم الدعم في مواقع العمل الميداني محلياً وعالمياً.

وإدارة المشاريع الإنسانية بكفاءة وفعالية، كما يسعى البرنامج إلى ترسيخ ثقافة العمل الجماعي، وبناء شراكات دولية مع أبرز المؤسسات والمنظمات الإنسانية العالمية.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة التفاعلية المتنوعة، التي تشمل ورش عمل تدريبية، وزيارات ميدانية، ولقاءات حوارية، وأبحاث ودراسات تطبيقية، بهدف تطوير قدرات الشباب وتعزيز مهاراتهم القيادية، بالإضافة إلى صقل معارفهم في مجالات إدارة الأزمات والطوارئ، وتوجيه جهودهم نحو دعم المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

كما يفتح البرنامج المجال أمام شباب الإمارات للمشاركة في تجارب إنسانية حقيقية تعزز من وعيهم بقضايا العالم، وتمنحهم فرصاً عملية لخدمة المجتمعات الأكثر حاجة، في انعكاس لرؤية دولة الإمارات في دعم العمل الإنساني، وتأكيد دور الشباب كونهم شركاء فاعلين في صنع التأثير الإيجابي.

وضمن منشورها في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أوضحت المؤسسة الاتحادية للشباب مجموعة من المعايير للراغبين في الانضمام للبرنامج، حيث يشترط أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتراوح أعمارهم بين 21 و35 عاماً، مع ضرورة إجادة التحدث بطلاقة باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى امتلاك مهارات قيادية وقدرة على التفرغ للمشاركة في البرنامج التدريبي، والانضمام للبعثات الاجتماعية.