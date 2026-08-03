18.8 مليون درهم مساعدات إغاثيةمن «الشارقة الخيرية» لغزة

نفذت جمعية الشارقة الخيرية، عبر حملة «تراحم من أجل غزة»، وبالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، مشاريع إغاثية وإنسانية بقيمة 18.8 مليون درهم، لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، شملت الأمن الغذائي والإيواء والمياه والتعليم والرعاية الاجتماعية، في إطار دعمها المتواصل للأسر المتضررة.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية، أن الجمعية واصلت منذ اندلاع الأحداث دعم جهود الاستجابة الإنسانية، التي تقودها دولة الإمارات، من خلال مساهمتها في حملة «تراحم من أجل غزة» وتعاونها المستمر مع عملية «الفارس الشهم 3»، انطلاقاً من رسالتها الإنسانية في إغاثة المتضررين، وتخفيف معاناتهم.

وقال، إن المساعدات وُجهت إلى القطاعات الأكثر احتياجاً، بعد تقييم الاحتياجات الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، مع التركيز على الأمن الغذائي والإيواء والمياه والتعليم والرعاية الاجتماعية.

وأوضح علي محمد الراشدي، رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات، أن قطاع الأمن الغذائي استحوذ على النصيب الأكبر من المساعدات، بقيمة 12.7 مليون درهم، وشمل توزيع عشرات الآلاف من الطرود الغذائية والصحية، ودعم تشغيل 12 تكية خيرية لإعداد الوجبات اليومية، إلى جانب تخصيص 800 ألف درهم لتأهيل ودعم 20 مخبزاً، لضمان استمرار توفير الخبز المجاني للأسر النازحة.

وأضاف أن الجمعية خصصت 5.9 ملايين درهم لبرامج الإيواء والتدفئة، تضمنت توفير 20 ألف جاكيت شتوي، و10 آلاف قطعة ملابس شتوية، و5 آلاف بطانية، إضافة إلى تنفيذ مشروع «فرحة عيد» لتوفير كسوة العيد للأطفال والأسر المتضررة.

وأشار إلى أن تدخلات الجمعية شملت أيضاً قطاع المياه، حيث خُصص مليون درهم لحفر وتأهيل آبار المياه وتطوير الشبكات الحيوية، إلى جانب 500 ألف درهم لتجهيز شاحنات مزودة بصهاريج لنقل المياه الصالحة للشرب إلى مخيمات النازحين.