«سوق أحفاد الفريج» يستقطب 24 مشروعاً ويعيد إحياء الموروث الإماراتي

تحولت الحرف والمهارات التي توارثتها الأسر الإماراتية عبر الأجيال إلى مشاريع صغيرة يقودها الأطفال والناشئة، ضمن مبادرة «سوق أحفاد الفريج» التي أطلقتها جمعية النهضة النسائية بالتعاون مع جمعية الاتحاد، بالتزامن مع «عام الأسرة»، بهدف تعزيز العلاقات الأسرية وتمكين الأحفاد من لعب دور فاعل في المجتمع عبر تجربة عملية تجمع بين الإبداع وريادة الأعمال والمسؤولية المجتمعية، وتؤكد أن الأحفاد يمثلون الامتداد الطبيعي للأسرة والركيزة الأساسية في بناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.

واستهدفت المبادرة أهالي مناطق المحيصنة والمزهر ومردف والخوانيج، إلى جانب أعضاء جمعية الاتحاد، من خلال سوق يديره الأحفاد بإشراف أسرهم، بما يعزز الترابط الأسري وينمي مهارات القيادة وريادة الأعمال لدى الأطفال والناشئة.

وقالت خولة راشد عبيد المطروشي، مديرة إدارة فعاليات أجيال المستقبل في جمعية النهضة النسائية: إن المبادرة جاءت تزامناً مع «عام الأسرة» بهدف توفير مساحة تجمع أفراد الأسرة وتعزز الترابط الأسري والمجتمعي، إلى جانب دعم المشاريع الإماراتية، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى الأطفال والناشئة.

وأوضحت أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً منذ الإعلان عنها، إذ تلقت الجمعية طلبات مشاركة من مختلف إمارات الدولة، إلا أن المشاركة اقتصرت على المواطنين من سكان الفرجان الأربعة وأعضاء جمعية الاتحاد، وفق المعايير المحددة للمبادرة.

وأضافت أن كثرة طلبات التسجيل فاقت الطاقة الاستيعابية للموقع، ما دفع الجهة المنظمة إلى الاكتفاء بـ24 مشاركاً فقط، رغم استمرار تلقي طلبات المشاركة حتى انطلاق الفعالية.

وأضافت أن المبادرة تحمل رسالة تؤكد أن الأحفاد قادرون على استكمال مسيرة الآباء والأجداد، من خلال تحويل المهارات والحرف التقليدية إلى مشاريع قابلة للاستمرار، بما يسهم في استدامة المشاريع الأسرية ونقلها بين الأجيال.

ولم تقتصر المبادرة على المشاركين فقط، بل شملت الأسرة بأكملها، حيث حرص الآباء والأمهات والأشقاء والأصدقاء على الحضور والدعم، ما خلق أجواءً عائلية عكست الهدف الأساسي للمبادرة في تعزيز الترابط الأسري والاجتماعي، إلى جانب تشجيع الأطفال على استثمار أوقاتهم في أنشطة تجمع بين التعلم والترفيه.

وأضافت: «الفعالية تهدف إلى تعريف الجيل الجديد بتاريخ الحركة التجارية في الإمارات، ومراحل البيع والشراء قديماً».

من جانبها، قالت فاطمة علي بن سالم، مسؤول أول علاقات عامة في إدارة العلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد: إن تنظيم «سوق أحفاد الفريج» يأتي امتداداً لشراكة مستمرة بين جمعية الاتحاد وجمعية النهضة النسائية في تنفيذ المبادرات المجتمعية، مشيرة إلى أن إدارة الجمعية رحبت بالمبادرة منذ طرحها لما تحمله من أهداف تسهم في تنمية قدرات الأطفال وتعزيز روح المبادرة لديهم.