بلدية دبي تدعو إلى تأمين ألعاب الأطفال بإجراءات وقائية

دعت بلدية دبي أولياء الأمور والجهات المعنية برعاية الأطفال، إلى الالتزام بإجراءات السلامة عند تركيب واستخدام ألعاب الأطفال، بما يضمن توفير بيئات لعب آمنة وخالية من المخاطر، لا سيما خلال فصل الصيف، وما يصاحبه من ارتفاع في درجات الحرارة.

وأكدت البلدية أن الوعي يمثل الخطوة الأولى لحماية الأطفال، مشيرة إلى أهمية تطبيق الاشتراطات الوقائية عند تركيب الألعاب الخارجية والمنزلية، والتأكد من تثبيتها بشكل آمن على أرضيات مستوية، وفق تعليمات الشركات المصنعة.

وشددت على ضرورة اختيار مواقع مناسبة لوضع الألعاب، بحيث تكون خالية من الأجسام الصلبة أو الحادة، والأسلاك الكهربائية، والسوائل المنسكبة، مع ترك مسافة أمان لا تقل عن 1.8 إلى 2 متر بين الألعاب والجدران أو الأشجار أو أي عوائق أخرى.

وأكدت البلدية أهمية مراعاة سلامة الأطفال أثناء اللعب من خلال إزالة الأكسسوارات الحادة، والالتزام بالعدد المسموح به لكل لعبة، إلى جانب توفير بيئة مناسبة، عبر وضع الألعاب في أماكن مظللة، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، وتجنب استخدامها خلال أوقات الذروة واشتداد الحرارة.

ودعت إلى توفير أدوات إطفاء الحريق ومستلزمات الإسعافات الأولية بالقرب من مناطق اللعب، مع أهمية الرقابة المستمرة، ووجود شخص بالغ لمتابعة الأطفال دون انشغال.

كما أوصت بإجراء فحص للألعاب قبل الاستخدام، خصوصاً اختبار حرارة الأسطح باليد، قبل السماح للأطفال باللعب، لتجنب تعرضهم للحروق أو الأضرار الناتجة عن سخونة المعدات، مؤكدة أن شعارها «الوعي... أول خطوة نحو قيظ آمن»، يعكس حرصها على تعزيز معايير السلامة، وجودة الحياة في المجتمع.