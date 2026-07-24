«السكوتر» يتسبب في وقوع 241 حادثاً الأعوام الأربعة الأخيرة

أشار تقرير الحوادث المرورية الصادر عن وزارة الداخلية إلى أن دراجات «السكوتر» بنوعيها التي تسير بقوة دفع راكبها أو التي تعمل عن طريق الطاقة الكهربائية، كانت طرفاً في وقوع 241 حادثاً على طرقات الدولة خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وبحسب التقرير فقد سجلت تلك الحوادث خسائر مادية تمثلت في تعطل تلك الدراجات، فضلاً عن خسائر في الأرواح، وإصابات تنوعت بين البليغة والمتوسطة إلى البسيطة، منها ما نتج عن قيادة راكبيها بسرعة عالية والاصطدام بأرصفة الطريق أو دخول الطرقات المخصصة للمركبات والاصطدام بمستخدميها أو الاصطدام بالمشاة في الطرق المخصصة لسيرهم أو العبور.

وبحسب الأرقام الإحصائية فقد شهد العام 2022، وقوع 17 حادثاً، أسفرت عن وفاة شخص واحد وإصابة 20 آخرين، بينما شهد العام 2023 ارتفاعاً في عدد الحوادث المرورية لدراجات «السكوتر» بواقع 29 حادثاً مقارنة بالعام السابق، مسجلاً وقوع 46 حادثاً، نتجت عنها وفاة 5 أشخاص، وإصابة 47 آخرين.

ووفقاً للإحصائيات فقد شهد العام 2024 تسجيل 58 حادثاً، تسببت في وفاة 3 أشخاص، وإصابة 100 آخرين، في الوقت الذي شهد فيه العام الماضي 2025، تسجيل وقوع 120 حادثاً مرورياً على مستوى الدولة.

جهود

وانطلاقاً من حرصها على سلامة راكبي درجات «السكوتر» شرعت الجهات المعنية منذ اليوم الأول على إدخالها إلى الدولة، في وضع لوائح تنظيمية خاصة باستخدام دراجات «السكوتر»، حددت مواصفاتها بأنها التي يمكن استخدامها على أنها ذات عجلتين أو أكثر، وغير مزودة بمحرك آلي، وتسير بقوة دفع راكبها، وإن السكوتر الكهربائي مركبة ذات عجلتين أو أكثر مزودة بمحرك كهربائي وتسير بقوة المحرك الكهربائي أو بقوة دفع راكبها، وتقاد بطريقة الوقوف.

وتحرص وزارة الداخلية وكل إدارات المرور على مستوى الدولة على تنظيم حملات توعوية تطالب من خلالها كل مستخدمي دراجات «السكوتر» بضرورة الالتزام باتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات، بما يضمن تحقيق السلامة والأمان للجميع.

وتحث الوزارة وكل إدارات المرور على ضرورة تخفيف سرعة قيادة «السكوتر» في المناطق المزدحمة وقيادته في المسارات المسموح بها بحسب اللوحات الإرشادية والمسارات المشتركة للمشاة والدراجات الهوائية والكهربائية والطرق الداخلية والفرعية والالتزام بمتطلبات إجراءات الأمن والسلامة.