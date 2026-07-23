«عطاء حمدان التطوعي» يحصد 13 جائزة في 3 أعوام

حقق فريق عطاء حمدان التطوعي 13 جائزة محلية وإقليمية خلال أعوام 2023 و2024 و2025، في إنجاز يعكس حضوره في مجال العمل التطوعي، ودوره في تنفيذ مبادرات مجتمعية ذات أثر مستدام.

وحصد الفريق سبع جوائز ضمن جائزة الشارقة للعمل التطوعي، شملت الفوز بجائزة أفضل فريق تطوعي مرتين، وتحقيق الرقم القياسي في الساعات التطوعية مرتين، إضافة إلى جائزة أفضل مبادرة تطوعية، والمركزين الأول والثالث في فئة أفضل قائد شاب للفرق التطوعية.

كما واصل الفريق تحقيق إنجازات خارج الدولة، بحصوله على جائزة الكويت للمسؤولية المجتمعية مرتين، وجائزة دبي للتطوع مرتين، إلى جانب نيله جائزة بن حم للتطوع التخصصي، ووصوله إلى قائمة أفضل ثلاثة مشاريع ومبادرات ضمن جائزة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي.

وأكد الفريق أن هذه الإنجازات تأتي ثمرة جهود المتطوعين والشركاء والداعمين، وتعكس أهمية المبادرات التي يطلقها الفريق في تعزيز المشاركة المجتمعية، وتقديم حلول تطوعية تلبي احتياجات مختلف الفئات.

وأشار إلى مواصلة العمل على تطوير مبادرات نوعية ومستدامة، تسهم في دعم قيم العطاء والتكافل، وتعزيز دور التطوع باعتباره شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية المجتمعية في دولة الإمارات.