انطلاق الموسم العاشر من «قيظ الخير» بشعار «مع الأسرة نصنع الأثر»

أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، الموسم العاشر من برنامج «قيظ الخير» المجتمعي تحت شعار «مع الأسرة نصنع الأثر»، وذلك من مجلس السيجي المجتمعي، في انطلاقة شهدت حضوراً واسعاً وتفاعلاً لافتاً من مختلف فئات المجتمع، تأكيداً على مكانة البرنامج كونه إحدى المبادرات المجتمعية الرائدة، التي تعزز الترابط الأسري، وترسخ الهوية الوطنية.

وشهد اليوم الأول حضور نحو 190 مشاركاً من الأمهات وكبار المواطنات والأطفال وأصحاب الهمم، الذين تفاعلوا مع سلسلة من الفعاليات التراثية والتعليمية والترفيهية، في أجواء عائلية جسدت قيم الانتماء، والمحافظة على الموروث الإماراتي الأصيل.

وأكد المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن برنامج «قيظ الخير» يؤسس للمحافظة على العادات والتقاليد الإماراتية، وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال.

مشيراً إلى أن البرنامج نجح على مدار تسعة مواسم في تحويل هذه الرؤية إلى مبادرة مجتمعية مستدامة تركت أثراً إيجابياً في المجتمع. وأوضح أن الموسم العاشر يواصل البناء على النجاحات السابقة من خلال شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، التي تسهم في تقديم برامج وورش نوعية، تثري تجربة المشاركين.