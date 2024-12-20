جمعية الإمارات الخيرية تطلق حملة «دفء» لدعم المحتاجين

أطلقت جمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة، حملتها الجديدة تحت شعار «دفء»، والتي تهدف إلى توفير كسوة الشتاء للأسر المتعففة والفئات المحتاجة خلال فصل الشتاء، حيث تعكس الحملة معاني الرحمة والتآخي والتضامن بين أفراد المجتمع.

وتهدف حملة «دفء» إلى تخفيف معاناة الأسر المحتاجة ومساعدتهم على تجاوز قسوة فصل الشتاء، وتوفير متطلبات الحياة الأساسية، حيث تسعى الجمعية من خلال هذه المبادرة إلى إيصال الملابس الشتوية والاحتياجات الأساسية للأسر المحتاجة.

وأوضح عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، أن إطلاق حملة «دفء» يأتي استجابة للاحتياجات الملحة للأسر المتعففة والضعيفة التي تعاني قسوة الشتاء، ولتوفير الاحتياجات الأساسية لهم حتى ينعموا بشتاء أكثر دفئاً وأماناً.

وأضاف الطنيجي: حظيت مبادراتنا السابقة بتفاعل كبير من المجتمع الإماراتي، الذي لطالما عُرف بكرمه وسخائه، ونحن على ثقة بأن حملة «دفء» ستحقق النجاح المنشود بفضل دعمكم، حيث تعتمد الجمعية في تنفيذ هذه الحملة على تبرعات الأفراد والشركات لدعم المبادرة التي تسعى خلالها إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية، وهي جزء من سلسلة حملات تقوم بها الجمعية على مدار العام لتلبية احتياجات الفئات.

ودعا الطنيجي، جميع أفراد المجتمع، إلى التفاعل مع حملة «دفء» والمساهمة بما تجود به أيديهم لإحداث فرق إيجابي في حياة المحتاجين، مؤكداً أهمية تضافر الجهود لضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه في أسرع وقت ممكن، حيث يشكل هذا النوع من الحملات الإنسانية إحدى أبرز صور العطاء التي تعزز روح التلاحم والرحمة بين أفراد المجتمع.