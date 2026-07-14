«صيف الأشغال».. مبادرة تعزز جودة بيئة العمل

أطلقت دائرة الأشغال العامة في الشارقة مبادرة «صيف الأشغال» لتوزيع المرطبات الصيفية على موظفيها، في إطار حرصها على تعزيز جودة بيئة العمل، وترسيخ قيم الاهتمام بالكوادر البشرية، وإيجاد أجواء عمل أكثر حيوية وإيجابية خلال فصل الصيف.

وجسدت المبادرة اهتمام الدائرة بموظفيها باعتبارهم الركيزة الأساسية للنجاح المؤسسي، حيث شملت توزيع المرطبات في مختلف الإدارات، وسط أجواء اتسمت بالألفة والتفاعل، بما أسهم في تعزيز الروح المعنوية ونشر مشاعر التقدير والامتنان بين فرق العمل.

وأكدت الدائرة أن المبادرة تأتي ضمن منظومة من البرامج الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة الوظيفية، وتعزيز بيئة عمل محفزة تدعم رفاه الموظفين، وتشجع على العطاء والإبداع، بما ينعكس إيجاباً على الأداء المؤسسي ومستوى الخدمات المقدمة.