كشافة الإمارات تخصص 7 شارات ووساماً للمتميزين في مخيم المرموم

خصصت جمعية كشافة الإمارات برنامجاً لتكريم المشاركين في مخيم المرموم الكشفي البيئي، الذي يقام في محمية المرموم بدبي من 13 إلى 19 ديسمبر 2024، يتضمن منح 7 شارات ووسام، تعكس تفوق الكشافة.

وأشار خليل رحمة، الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات وقائد عام المخيم، إلى أن الشارات والوسام ليست مجرد أدوات للتكريم، بل هي جزء من البرنامج التعليمي للمخيم، حيث تعزز قيم القيادة والمثابرة لدى المشاركين، موضحاً أنها تهدف إلى تحفيز الكشافة على التفوق، والعمل على تحقيق أهدافهم بطريقة مبدعة ومبتكرة، كما أنها تعزز من قيمة وأهداف كشافة المرموم في المحمية، والتي تعد جزءاً أساسياً ورئيساً من أهداف مخيم المرموم الكشفي منذ إطلاقه.

وأضاف أن جمعية كشافة الإمارات تسعى من خلال هذه الجوائز إلى إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية ومواجهة تحديات المستقبل، مشدداً على أن المخيم يجمع بين القيم الكشفية التقليدية والتوجهات الحديثة في التعليم التفاعلي.

قادة شباب

ولفت إلى أنه من خلال هذه الشارات والوسام يسعى مخيم المرموم إلى تحفيز الكشافة على التميز في مختلف الجوانب البيئية والقيادية، مما يسهم في بناء جيل من القادة الشباب، الذين يمتلكون مهارات العمل الجماعي والإبداع في مواجهة التحديات البيئية العالمية.

وقال عبد الرحمن الحوسني، نائب رئيس لجنة الأنشطة والبرامج في المخيم: «إن برنامج الشارات يعكس فلسفة المخيم في الجمع بين التعليم التفاعلي والترفيه، مشيراً إلى أن الأوسمة تسهم في ترسيخ قيم الاستدامة بين الكشافة، وتعزيز فهمهم للقضايا البيئية بطريقة عملية وممتعة».

وأكد أن الشارات تشكل حافزاً كبيراً للمشاركين لتقديم أفضل ما لديهم، سواء في الأنشطة الجماعية أو الفردية، مشيراً إلى أن المخيم يمثل منصة تعليمية متكاملة تعد الشباب ليكونوا قادة المستقبل في مجالاتهم المختلفة.

ولفت إلي أن شارة كشافة المرموم عبارة عن شارة تمنح لكل عضو في الحركة الكشفية وفق مراحلها المختلفة من أعضاء الفرق، التي ستقوم بزيارة المحمية أو الفرق التي سيتم تشكيلها لمحمية المرموم، وتوضع الشارة في منتصف كم الذراع اليسرى للقميص الكشفي، وللحصول عليها يتعين على الكشافين المشاركين في المخيم حضور الفعاليات والمشاركة فيها بكفاءة وفعالية بنسبة حضور 75 %.

وتمنح شارة المحافظة على البيئة الصحراوية لكل الكشافين المحافظين على البيئة الصحراوية وحماية الحيوانات البرية، وللحصول عليها يتعين على الكشافين المشاركين في المخيم المشاركة في بناء الأراضي الكشفية.

والمحافظة على البيئة الصحراوية، والمساهمة في مشروع تحدي هوية المخيم الفرعي المتعلق بالاستدامة وإعادة التدوير، بالإضافة إلى زراعة أشجار داخل محمية المرموم الصحراوية، والتي تعزز التوجه بالاستدامة لدى المشاركين في مخيم المرموم الكشفي.

مخيم المرموم

وأوضح أن شارة مخيم المرموم تمنح لكل كشاف قام بالمبيت ليلة في محمية المرموم، وبالتالي فهي تمنح لكل المشاركين في المخيم كنوع من التحفيز للكشافة للتخييم في المرموم، وتعزيز السمات المرتبطة بالتخييم في البر ولا سيما في محمية طبيعية تشكل جزءاً من التراث الطبيعي المهم الموجود لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، كما أنها تعد من الشارات التي يتم تخصيصها للفرق أو الأفراد الذين يظهرون مهارات تعاون متميزة خلال الأنشطة والفعاليات.

كما أوضح أن شارة المرموم للجمعي تمنح للكشافة الذين يظهرون التزاماً عميقاً نحو أصحاب الهمم والتوجه بدمج وتمكين أصحاب الهمم، وذلك من خلال الأعمال الميدانية والمبادرات العملية، وتشمل هذه الشارة أولئك الذين يشاركون في أنشطة وبرامج أصحاب الهمم.

مرصد بيئي

كما لفت إلي أن شارة المرصد البيئي تمنح لكل كشاف قام بعملية رصد للطبيعة في محمية المرموم أو من خلال الكاميرات أو المرصد البيئي بالمحمية.

وللحصول على هذه الشارة يتعين على الكشافين جمع أكثر من 50 صورة للمحمية والطبيعة والطيور والحيوانات البرية من خلال الهاتف المحمول، أما وسام المرموم فيعد أعلى وسام كشفي في المخيم يمنح تقديراً للكشافة الذين يشاركون بفعالية وكفاءة في المخيم، ويحققون إنجازات استثنائية في داخل المخيم، ويتمتعون بمهارات قيادية استثنائية.