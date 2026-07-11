«الهلال»: تبرعات المحسنين عبر المنصات الإلكترونية تسهم في علاج 34 ألفاً

أظهرت مؤشرات الهلال الأحمر الإماراتي استمرار تدفق التبرعات عبر مختلف قنواتها الإلكترونية ومنصات جمع التبرعات، التي واصلت تقديم خدماتها على مدار الساعة دون انقطاع، ما يؤكد كفاءة البنية الرقمية التي تعتمدها الدولة في إدارة العمل الخيري والإنساني، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في الوقت المناسب.

وعكست الأرقام الحضور الفعال للمجتمع الإماراتي في دعم المبادرات الإنسانية، حيث واصل المواطنون والمقيمون تقديم مساهماتهم بسخاء لمساندة المرضى والمحتاجين، في صورة تعكس رسوخ ثقافة العطاء والتكافل التي تميز المجتمع الإماراتي، وتعزز مكانة الدولة بين أبرز الدول الداعمة للعمل الإنساني عالمياً.

وكشفت إحصائيات الهلال الأحمر الإماراتي أن تبرعات المحسنين عبر المنصات الإلكترونية منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية النصف الأول أسهمت في علاج وإنقاذ حياة 34 ألفاً و624 مستفيداً من جنسيات متعددة، بمعدل يقارب 190 مريضاً يومياً، وهو ما يعكس الأثر المباشر للتبرعات في توفير الرعاية الصحية وإنقاذ الأرواح.

ويعكس هذا الإقبال المتواصل على التبرع القيم الإنسانية الراسخة التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي، والتي تستند إلى مبادئ التضامن والتكافل، وتجسد نهج القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة العمل الخيري ومد يد العون للمحتاجين أينما كانوا، دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنسية.

كما يؤكد استمرار تدفق التبرعات وكفاءة عمل القنوات الإلكترونية، رغم مختلف التحديات التي شهدتها المنطقة خلال العام الجاري، قدرة المؤسسات الوطنية على ضمان استمرارية الخدمات الحيوية.