سارة الأميري : التسلسل الدراسي يحدد آلية الانتقال بين المنهاجين البريطاني والأميركي

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، على وجود فروقات بين المنهجين البريطاني والأميركي، حيث يختلفان في سن القبول وعدد السنوات التي يدرسها الطالب، حيث يبدأ سن القبول في المنهاج البريطاني من سن 3 سنوات للالتحاق بمرحلة FS1، وينتهي في الصف 13، فيما يبدأ سن القبول في المنهاج الأمريكي في عمر 4 سنوات للالتحاق برياض الأطفال 1 وينتهي في الصف 12، مشيرة إلى أنه على الرغم من اختلاف المنهجين في سن القبول إلى أنهما ينتهيان في نفس سن الطالب من 17 إلى 18 سنة.

وأضافت في ردها على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) حول إجراءات الوزارة لعلاج التحدي الخاص بمعادلة شهادات النقل من المنهج البريطاني إلى المنهج الحكومي أو الأمريكي، بأن "إجراءات معادلة الشهادات لكافة المناهج واضحة ومعلنة، وقد تم إيضاح الفرق في تسلسل السنوات الدراسية للمنهاج البريطاني والمنهاج الأمريكي في القرار الوزاري رقم 24 لعام 2021، بشأن تحديد سن القبول في المدارس الحكومية والخاصة، ولكن قد تحدث بعض الممارسات الخاطئة من قبل بعض المدارس الخاصة المرخصة من قبل الهيئات التعليمية المحلية بشأن التسلسل الدراسي".

وأضافت: "حرصنا في بداية هذا العام الدراسي بالتعميم إلى جميع المدارس الحكومية والخاصة، لتصحيح التسلسل الدراسي وتم إصدار التعميم رقم 1 لعام 2024، وتعميمه على جميع المدارس في الدولة، للالتزام وعدم التفاوت في قرارات نقل الطلبة بين المنهجين".

الحضانات

من جهة أخرى قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري بأنه سيتم النظر في الحضانات التي لا تقبل الطلبة الذي بلغوا سن ال4 سنوات بعد تاريخ 31 أغسطس في الحضانات، وضمان تكامل قبول الطلبة ما بين الحضانات ورياض الأطفال، مشيرة في الوقت نفسه بأن سيتم مراجعة السياسات والقرارات في هذا الشأن.

وأفادت في ردها على سؤال برلماني حول اشتراط ألا يقل عمر الطفل عن 4 سنوات وألا يتجاوز تاريخ ميلاد الطفل تاريخ 31 أغسطس للالتحاق برياض الأطفال، بأنه تم اصدار القرار التنظيمي رقم 24 لسنة 2021 بشأن تحديد تاريخ احتساب سن قبول الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، بناء على توصيات اجتماع مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

وأضافت: أن قرار تحديد سن قبول الطلبة في رياض الأطفال والمدارس مبني على المناهج الوطنية وهدفة تنظيم مسارة التعليم من حضانات إلى الصف الثاني عشر، وجاء قرار تعديل سن القبول في رياض الأطفال إلى 4 سنوات لتحسين مستوى التعليم وتسهيل انتقال الطلبة بين المدارس داخل الدولة وخارجها وبين المناهج المختلفة في الدولة، ويهدف ذلك إلى تعزيز التنسيق بين المدارس الحكومية والخاصة في الدولة.

وتابعت : ولضمان التكاملية بين الحضانات والمدارس سيتم مراجعة شروط القبول المعمول بها في الحضانات لضمان التكاملية في شروط القبول ما بين المدارس ورياض الأطفال ومرحلة الحضانات.

وقالت بأن القرارات يتم بناؤها على المنهج الوطني وتطور الطفل اثناء المراحل العمرية المختلفة، فالطفل وهو صغير له مراحل مختلفة ويكون لها نضج مختلف ويتواءم مع المنهج الوطني لدولة الإمارات، حيث تم دراسة في ذلك الوقت على تحصيل الطلبة في الشهور المختلفة ومدى تواؤم الطفل وبلوغه وفهمه وإدراكه للمنهج واكتساب المعرفة الصحيحة خاصة في مراحل رياض الأطفال والصف الأول والثاني، وعلى هذه الالية يتم دراسة سن القبول في أي دولة في العالم، بما فيها دولة الإمارات وتتم المراجعة كل عام، بناء على البيانات المرتبطة بتحصيل الطلبة.