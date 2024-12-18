جمعية النهضة النسائية تكرم مواليد «قرة عين» وداعمي «زفة حراير»

احتفلت جمعية النهضة النسائية ممثلة بإدارة التدريب والاستشارات بتكريم مواليد مبادرة (قرة عين) والشركاء الداعمين للعرس الجماعي (زفة حراير).

وتستهدف مبادرة (قرة عين) رفع معدلات الإنجاب في الأسر المشاركة في العرس الجماعي، وهي المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدولة في إطار الأولوية القصوى التي توليها القيادة للأسرة الإماراتية باعتبارها أولوية وطنية

وكرمت الجمعية الأسر المشاركة خلال عشر سنوات مقسمة حسب الفئات التالية، الأولى: المولود الأول لعام 2023، الثانية: الأسر الأكثر إنجاباً، الثالثة: أسر التوائم، الرابعة: أسر الأيتام، الخامسة: أسر الإنجاب الخاص. كما كرمت الجمعية رعاة مبادرة العرس الجماعي (زفة حراير) خلال هذا العام ويتزامن هذا التكريم مع احتفالية الجمعية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وفي إطار سعيها المستمر للمساهمة المجتمعية تجاه أبناء الإمارات، وترسيخ قيم التكافل المجتمعي.

حفل

وحضر حفل التكريم رجاء عيسى صالح القرق - الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، وعضوات مجلس الإدارة وعضوات المجلس الوطني الاتحادي، والدكتورة فاطمة محمد سعيد الفلاسي مدير عام الجمعية ومديرو الجمعيات الخيرية والمؤسسات المجتمعية الراعية والداعمة للحدث.

رعاية

وثمنت فاطمة الفلاسي مدير عام الجمعية الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة ودعمها لمبادرة العرس الجماعي، وهو ما يؤكد دورها الكريم في مؤازرة المبادرات المجتمعية الريادية المقدمة للمواطن، وأشارت الفلاسي إلى أهمية تيسير بناء أسرة قوية متماسكة تكون عماداً لهذا الوطن وتعزز من أركانه، مؤكدةً حرص القيادة الرشيدة على دعم شباب الوطن، للوصول إلى الاستقرار الأسري بتوفير كافة السبل والخدمات لهم، بصورة تساهم في تحقيق السعادة والرضا والحياة الكريمة.

وشكرت عفراء الحاي مديرة إدارة التدريب والاستشارات الداعمين والداعمات أفراداً ومؤسسات على سخاء العطاء والتعاون والتفاعل تأييداً وبذلاً وشراكات وتعاوناً، وعلى المساعدة على تغطية الخدمات الاجتماعية والإنسانية في مبادرة زفة حراير العرس الجماعي، أو قرة عين.