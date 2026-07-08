«قيظ الخير» يستعد لموسمه العاشر ببرامج تعزز مهارات الأبناء

أعلنت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اكتمال استعداداتها لإطلاق الموسم العاشر من برنامج «قيظ الخير» المجتمعي، ضمن فعاليات «صيف الفجيرة»، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تأكيداً لالتزام الإمارة بتعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ قيم الأسرة والهوية الوطنية، عبر برامج تستثمر الإجازة الصيفية في تنمية مهارات الأبناء وتعزيز التلاحم المجتمعي، انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة في دولة الإمارات.

وأكد المهندس علي قاسم، مدير عام المؤسسة، استكمال الجوانب التنظيمية والفنية لإطلاق النسخة العاشرة من البرنامج بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات الراعية، بما يضمن موسماً نوعياً يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في تعزيز دور الأسرة وبناء مجتمع متماسك ومستدام.

وأوضح أن فعاليات البرنامج ستقام على ثلاث مراحل في مختلف مناطق الإمارة، حيث يستضيف مجلس السيجي المجتمعي المرحلة الأولى يومي 15 و16 يوليو، وقاعة أفراح الطويين المرحلة الثانية يومي 22 و23 يوليو، فيما تختتم الفعاليات في مجلس الحاكمية المجتمعي يومي 29 و30 يوليو.

وأضاف أن الموسم العاشر يأتي بحلة جديدة وبرامج أكثر تنوعاً بعد مسيرة امتدت لعقد كامل من العطاء المجتمعي، ويتضمن ورشاً تعليمية وثقافية وتوعوية وترفيهية تهدف إلى تنمية مهارات الأبناء، وتعزيز الترابط الأسري، وترسيخ الهوية الوطنية، وتشجيع الإبداع والابتكار والعمل الجماعي.

وأشار إلى أن البرنامج ينظم بالتعاون مع نخبة من الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية، بما يعكس نموذجاً متكاملاً للشراكة المؤسسية في خدمة المجتمع، بمشاركة وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني بالفجيرة.

ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، إلى جانب هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ومؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، ومطار الفجيرة الدولي، والنادي العلمي، ونادي الفنون القتالية، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص.

وأكد المهندس علي قاسم أن فرق العمل أنهت استعداداتها لتنفيذ برنامج متكامل يلبي تطلعات مختلف الفئات العمرية، مشيراً إلى أن «قيظ الخير» يواصل تطوير محتواه وإطلاق مبادرات مبتكرة تستجيب لاحتياجات الأسر، بما يعزز مكانته كإحدى أبرز المبادرات الصيفية المجتمعية في إمارة الفجيرة.