«ثلاجة الفريج».. مليونا عبوة مياه وعصائر تبرد قلوب العمال في الصيف

200 متطوع

15 مؤسسة تشارك بموظفيها طوال فترة المبادرة

4 سيارات مبردة تجوب مواقع البناء ومناطق العمال

التوزيع على فترتين:

9 صباحاً حتى 1 ظهراً

2 ظهراً حتى 6 مساء

أطلقت «فرجان دبي»، بدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، النسخة الثالثة من الحملة المجتمعية الإنسانية «ثلاجة الفريج»، بهدف توزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، بمشاركة 200 متطوع ومشارك مجتمعي، في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من آثار حرارة الصيف وتعزيز قيم التكافل والتلاحم المجتمعي.

وتستمر المبادرة حتى 3 سبتمبر 2026، عبر فترتي توزيع يوميتين، الأولى من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، والثانية من الثانية ظهراً حتى السادسة مساءً، مستهدفة عمال البناء وسائقي التوصيل وحراس المشاريع وعمال النظافة في مختلف مناطق الإمارة.

15 مؤسسة

وأكد جمال الشعيبي، مدير العمليات في فرجان دبي، أن نحو 15 مؤسسة تشارك بموظفيها طوال فترة المبادرة، من بينها جهات حكومية عدة ومؤسسات من القطاع الخاص.

وأوضح أن الموسم الثالث يشهد زيادة في عدد المتطوعين والجهات المشاركة مقارنة بالمواسم السابقة، فيما تواصل المبادرة الانتشار في مختلف مناطق دبي للوصول إلى أكبر شريحة من العمال في مواقع عملهم ومناطق تجمعهم.

وأضاف أن عمليات التوزيع تُنفذ يومياً طوال فترة المبادرة باستثناء يوم السبت، من خلال 4 سيارات مبردة تجوب مواقع البناء ومناطق العمال وتجمعات سائقي التوصيل.

ووفقاً للخطة التشغيلية للمبادرة، سيتم تخصيص 4 سيارات مبردة لتنفيذ عمليات التوزيع، فيما تضم الفترة الصباحية 20 متطوعاً، بينما يشارك في الفترة المسائية 30 متطوعاً، بما يضمن استمرارية عمليات التوزيع وتغطية مختلف المناطق المستهدفة.

وأشار الشعيبي إلى أن المبادرة تعتمد على انتشار الفرق الميدانية في مواقع العمل والتجمعات العمالية بمختلف أنحاء دبي، بما يضمن وصول المياه والعصائر والمثلجات إلى المستفيدين، خلال ساعات العمل في فصل الصيف.

مثلجات وعصائر

وأظهرت أرقام المبادرة توسعاً ملحوظاً في حجم التوزيع خلال السنوات الماضية، إذ جرى توزيع أكثر من مليون من المثلجات والعصائر وعبوات المياه، خلال عام 2024، فيما ارتفع العدد إلى أكثر من مليوني منتج خلال عام 2025، وصولاً إلى استهداف توزيع مليوني عبوة خلال الموسم الحالي.

وتلعب كل من مؤسسة «سقيا الإمارات» وبنك الإمارات للطعام دوراً محورياً في دعم حملة «ثلاجة الفريج» وتحقيق أهدافها الإنسانية، حيث توفر «سقيا الإمارات» كميات كبيرة من عبوات المياه لتوزيعها على العمال، فيما يتيح بنك الإمارات للطعام مستودعاته لحفظ المياه والمشروبات والمثلجات، ويخصص مركبات توزيع مبردة لضمان إيصالها بشكل آمن وسريع إلى العمال، فضلاً عن مشاركة متطوعيه في عمليات التوزيع الميداني.

يُذكر أن «فرجان دبي» مؤسسة اجتماعية تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية في الأحياء السكنية بدبي وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال تحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية، بما يسهم في خلق حراك مجتمعي يرتقي بجودة الحياة، ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.