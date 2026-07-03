«لعبة إلكترونية» تعلّم الأطفال تجنب الرسائل المشبوهة

أطلقت شرطة الشارقة مبادرة توعوية مبتكرة تستهدف الأطفال، عبر لعبة إلكترونية تفاعلية تحاكي الرسائل التي تصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتمنحهم فرصة خوض التجربة في بيئة آمنة، قبل أن يواجهوا المواقف ذاتها في الواقع.

وتقوم فكرة اللعبة على نقل الطفل من متلقٍ للرسائل إلى صانع للقرار، إذ يواجه سيناريوهات تحاكي محاولات الترويج الإلكتروني والرسائل المجهولة، ليختار كيفية التعامل معها، ثم يكتشف بنفسه النتائج المترتبة على كل خيار، سواء كان صحيحاً أو خاطئاً، بما يعزز لديه التفكير الواعي والقدرة على اتخاذ القرار السليم.

وأكد المقدم سالم المزروعي، نائب مدير إدارة الوقاية والمتابعة بشرطة الشارقة، أن اللعبة صُممت بما يتناسب مع قدرات الأطفال واهتماماتهم، لتقديم تجربة تعليمية تفاعلية تجعل الطفل شريكاً في التعلم، وليس مجرد متلقٍ للمعلومات.

وأوضح أن المحتوى الحالي يركز على محور واحد يتمثل في كيفية التعامل مع الرسائل التي تصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تعريف الأطفال بالتصرف الصحيح عند استقبال الرسائل المشبوهة أو المضللة، وإظهار العواقب التي قد تنتج عن القرارات غير السليمة، وصولاً إلى ترسيخ السلوك الآمن في البيئة الرقمية.

وأشار إلى أن الهدف من المبادرة هو بناء وعي رقمي لدى الأطفال منذ سن مبكرة، وتعزيز قدرتهم على التفكير قبل التفاعل مع أي رسالة أو رابط أو محتوى مجهول، بما يسهم في حمايتهم من أساليب الترويج والاستدراج الإلكتروني.

وأضاف أن اللعبة تستهدف الأطفال من عمر 4 إلى 10 سنوات، وتتوفر حالياً عبر الإنترنت، مع توجه لإتاحتها مستقبلاً عبر منصة شرطة الشارقة، لتوسيع دائرة الاستفادة منها وتعزيز ثقافة الأمن الرقمي بين النشء، فيما يحصل الطفل بعد اجتياز جميع المراحل بنجاح على شهادة إلكترونية تحمل اسمه، تشجيعاً له على استكمال رحلته في التعلم الآمن.