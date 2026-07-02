قطار الركاب.. الأطفال دون الـ 3 مجاناً واستثناءات خاصة لأصحاب الهمم

حددت «قطارات الاتحاد» الحالات التي يسمح للركاب باصطحابها خلال رحلتهم ضمن قطار الركاب وأيضاً الممنوعات، ووجهت الركاب لضرورة الاطلاع على المعلومات الخاصة بالرحلات، وذلك لضمان الاستفادة من التجربة المثلى لرحلتهم داخل قطار الركاب، وتالياً قائمة بأهم الممنوعات والمسموحات.

صعود الأطفال دون السن 3 سنوات مجاناً.

يُسمح لأصحاب الهمم باصطحاب كلاب المساعدة المدربة والمعتمدة، شريطة التنسيق المسبق من خلال مركز الاتصال.

يسمح للركاب باصطحاب الحيوانات الأليفة على أن يتم وضعها داخل الأقفاص المخصصة لها.

يُسمح فقط بالكراسي المتحركة الكهربائية المزودة ببطاريات أصلية ومثبتة من قبل الشركة المصنّعة.

يُسمح لكل بالغ أو طفل يبلغ من العمر 3 سنوات أو أكثر باصطحاب قطعتين من الأمتعة دون رسوم إضافية.

يسمح للمسافرين الذين يستخدمون كرسياً متحركاً أو أي وسيلة مساعدة على الحركة اصطحابها معهم أثناء السفر.

يمكن لكل مسافر إحضار قطعتين من الأمتعة على متن القطار مجاناً، بغض النظر عن نوع التذكرة.

يجب وضع اسم المسافر وبيانات التواصل بوضوح على جميع الأمتعة.

غير مسموح

لا استثناءات للأطفال من سن 3 إلى 17 سنة مع منحهم تخفيض 50% من قيمة التذكرة.

لا يسمح باصطحاب الدراجات والسكوترات.

لا يُسمح بالكراسي المتحركة المزودة ببطاريات معدلة أو غير معتمدة.

لا يُسمح بأن تتجاوز حقيبة المقصورة الموضوعة في الرفوف الحد الأقصى للأبعاد وهو 55 سم (ارتفاع) × 40 سم (عرض) × 23 سم (عمق).

لا يُسمح بالأسلحة والمواد القابلة للاشتعال.

لا يُسمح بإضافة أمتعة إضافية إلا بعد الترتيب مسبقاً.

يجب عدم وضع الأمتعة في الممرات أو بالقرب من الأبواب أو مخارج الطوارئ.