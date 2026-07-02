10 ملايين درهم من «الفجيرة الخيرية» لعلاج 1537 مريضاً

قدمت جمعية الفجيرة الخيرية، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مساعدات طبية تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم، استفاد منها 1537 مريضاً، ضمن جهودها الرامية إلى توفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجاً، وتمكينها من الحصول على العلاج في الوقت المناسب.

وأكد يوسف المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، أن الجمعية تواصل أداء رسالتها الإنسانية من خلال دعم المرضى والحالات التي تتطلب تدخلاً علاجياً عاجلاً، بما يسهم في تخفيف معاناتهم ومساندتهم على استكمال رحلتهم العلاجية دون أعباء مالية، تعيق حصولهم على الرعاية اللازمة.

وأوضح أن المساعدات الطبية المقدمة شملت تغطية تكاليف العمليات الجراحية العاجلة، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، وصرف الأدوية الأساسية، إضافة إلى دعم جلسات العلاج والمتابعة الطبية للحالات المزمنة والحرجة، وذلك بالتعاون مع عدد من المستشفيات والمراكز الصحية داخل إمارة الفجيرة وخارجها.

وأشار إلى أن جميع طلبات المساعدة الطبية تخضع لآلية دراسة دقيقة، تبدأ بإجراء البحث الاجتماعي، والتحقق من الحالة المعيشية للمتقدمين، يليها تقييم الاحتياجات العلاجية، بالتنسيق مع الجهات الطبية المختصة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير واضحة، تحقق العدالة والشفافية.

وأضاف يوسف المرشودي أن الجمعية، وبدعم من أصحاب الخير، تمكنت من مساندة عدد من الحالات الطبية الحرجة، من بينها مرضى جراحات القلب والعظام، وعلاج الأورام، وجلسات غسيل الكلى، إلى جانب المرضى الذين يحتاجون إلى أدوية وعلاجات مستمرة، الأمر الذي أسهم في استكمال برامجهم العلاجية، وخفف الأعباء المالية عنهم وعن أسرهم.