حملة لتعزيز سلامة الأطفال خلال الإجازة الصيفية

أطلقت جمعية الإمارات لحماية الطفل، حملتها الصيفية «إجازتي.. أمان.. وعي... حماية»، بهدف تعزيز ثقافة الأمن والسلامة والوقاية لدى الأطفال والناشئين وأسرهم خلال الإجازة الصيفية، عبر برنامج توعوي متكامل يمتد على مدار شهري يوليو وأغسطس 2026.

ويجمع بين الورش الحضورية والتدريب عن بُعد والمحتوى الرقمي التخصصي، بالشراكة مع عدد من المؤسسات الرياضية والثقافية والتعليمية، بما يسهم في بناء جيل أكثر وعياً وقدرة على حماية نفسه.

وقالت موزة الشومي، نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، المشهرة من وزارة تمكين المجتمع، إن الحملة تأتي انطلاقاً من رسالة الجمعية في ترسيخ مفهوم أن حماية الطفل مسؤولية مجتمعية مشتركة، من خلال تقديم برامج وأنشطة نوعية تعزز مهارات الحماية الذاتية لدى الأطفال، وترفع مستوى الوعي لدى الأسر وكل المتعاملين مع الطفل، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء مجتمع أكثر أمناً وجودة للحياة.

وأضافت الشومي أن الحملة ستنفذ طوال شهري يوليو وأغسطس 2026 عبر برنامج متكامل يضم ورشاً تدريبية ودورات توعوية وفعاليات تفاعلية حضورية وإلكترونية، تضمن استمرارية وصول الرسائل التوعوية إلى الأطفال والناشئين وأولياء الأمور، وتوفر لهم فرص الاستفادة من برامج متنوعة تغطي مختلف جوانب حماية الطفل وسلامته. وأوضحت أن البرامج الحضورية ستنفذ بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين.