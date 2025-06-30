«الرعاية الأسرية»: دمج 25 فرداً في المجتمع ضمن برنامج «بيوت منتصف الطريق»

أعلنت هيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي أنها استطاعت من خلال برنامج «بيوت منتصف الطريق» دمج 25 فرداً من جديد في المجتمع، وأشارت الهيئة إلى أن هذا المشروع يعمل على مساعدة الأفراد في رحلتهم للتخلص من مرض الإدمان، وتوفير سبل الكشف المبكر، وتعزيز آليات العلاج النفسي والاجتماعي والتأهيلي للمتعافين، وإدماجهم في المجتمع، وفق أفضل الممارسات الدولية والعلاجات وأساليب الدمج، ما يعزز الجهود المبذولة بهدف دعم رحلة التعافي من مرض الإدمان.

وأكدت الهيئة أنها افتتحت ضمن المرحلة الثانية من برنامج «بيوت منتصف الطريق» خدمة «الرعاية اللاحقة»، التي تمثل إحدى المراحل الأساسية من نموذج الرعاية المتكاملة الذي أطلقته الهيئة، وتعد إضافة نوعية في مسار التعافي وإعادة التأهيل من مرض الإدمان، عبر تقديم برامج علاجية مرنة وداعمة دون الحاجة إلى الإقامة الداخلية.

وتهدف الخدمة إلى تلبية احتياجات المستفيدين الذين أتمّوا مرحلة العلاج الداخلي في «بيوت منتصف الطريق»، أو الذين لا تستدعي حالتهم الإقامة الداخلية في «بيوت منتصف الطريق»، حيث تقدم لهم خدمات متخصصة تشمل العلاج الفردي والجماعي، بهدف تطوير مهاراتهم الاجتماعية، إضافة إلى برامج الوقاية من الانتكاس، والدعم الأسري.

تعزيز

وتقدم هذه الخدمة للأفراد الذين أنهوا مرحلة إزالة السمّية، ولديهم رغبة في التعافي من مرض الإدمان، وتشمل أيضاً الحالات التي تجاوزت السن القانونية ولا تعاني من اضطرابات نفسية حادة، وتتمتع بالقدرة على العناية الذاتية، ما يسهم في تعزيز التزامهم بالبرامج العلاجية.

وتضم الخدمة برامج علاجية متنوعة تطبَّق بناءً على تقييم دقيق لكل حالة، وتشمل جلسات الإرشاد النفسي والاجتماعي والجلسات الأسرية ومجموعات الوقاية من الانتكاسة ومجموعات الدعم للمستفيدين وأسرهم، إضافة إلى الفحوصات الدورية، بهدف تحقيق أفضل النتائج العلاجية المستدامة.

خصوصية

وأوضحت الهيئة في سياق متصل أنها تقدم الخدمة حالياً بكامل طاقتها التشغيلية، عبر فرق علاجية متخصصة ومتكاملة تراعي الخصوصية، وتوفر بيئة علاجية آمنة وداعمة وفق أعلى المعايير المعتمدة في الرعاية النفسية والسلوكية، ما يضمن تقديم تجربة علاجية فعالة وذات أثر مستدام في دعم رحلة التعافي.