برنامج أجيال المستقبل ينطلق في العين اليوم

تنطلق اليوم فعاليات برنامج أجيال المستقبل الوطني «الشتوي 2024»، تحت شعار «سنعنا، زرعنا، ثقافة مستدامة»، مستهدفاً الفئات العمرية من 5 حتى 16 عاماً في مقر مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان في منطقة المويجعي بمدينة العين، ويستمر لغاية 31 ديسمبر الجاري.

وقالت مريم حمد الشامسي، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية: حرصنا في البرنامج على تفعيل المشاريع والبرامج المعززة لاستراتيجية الدولة عبر عدة محاور منها التراثي المعزز للهوية الوطنية والسنع الإماراتي عبر مشروع «إرث زايد»، ومحور بيئي معزز لأهداف الاستدامة ورؤية الدولة «ازرع الإمارات» عبر برنامج «شما محمد للتثقيف البيئي» تحت شعار «أخضر أزرق دايم» إضافة إلى محور ثقافي معزز للقراءة ، ومحاور أخرى معرفية ورياضية وترفيهية.