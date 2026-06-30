تخريج دفعة جديدة من برنامج «التنمية النفسية»

احتفت مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية، بتخريج الدفعة الرابعة من منتسبي البرنامج التأهيلي «التنمية النفسية»، في خطوة تجسد التزامها المتواصل بإعداد كوادر وطنية متخصصة في مجالات الإرشاد النفسي والأسري، وتعزيز منظومة الصحة النفسية وجودة الحياة في المجتمع.

وجاء حفل التخرج تتويجاً لرحلة تدريبية امتدت على مدار 132 ساعة تدريبية، شارك خلالها المنتسبون في برنامج علمي وعملي متكامل، تضمن 31 ورشة تدريبية تخصصية قدمها 24 مدرباً وخبيراً، إلى جانب 3 زيارات ميدانية، أثمرت تخريج 10 مختصين مؤهلين علمياً ومهنياً، يمتلكون المهارات اللازمة لتقديم خدمات نفسية وأسرية وفق أفضل الممارسات المهنية.

وأكدت موضي بنت محمد الشامسي، رئيسة مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية، أن التنمية النفسية ليست مجرد تخصص مهني، بل رسالة إنسانية ومسؤولية مجتمعية تسهم في بناء أسر أكثر تماسكاً ومجتمعات أكثر وعياً واستقراراً.

وشهد الحفل جلسة حوارية بعنوان «تمكين الكوادر الوطنية وصناعة الأثر» أدارتها ندى الشحي، رئيس قسم الإعلام، بمشاركة موزة الشحي، مدير إدارة الإرشاد الأسري، وأميرة المرزوقي، رئيس قسم الاستشارات النفسية، حيث ناقشت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه المختصين في مجال الاستشارات النفسية، وأهمية بناء علاقة مهنية تقوم على الاحتواء، وحسن الاستماع، واحترام خصوصية المستفيدين، والابتعاد عن إصدار الأحكام المسبقة.