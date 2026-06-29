40 ألف زائر لمهرجان خورفكان للمانجو

حيث حقق المهرجان نجاحاً لافتاً باستقطاب أكثر من 40 ألف زائر من داخل الدولة وخارجها، ومشاركة 55 مزارعاً عرضوا أكثر من 150 صنفاً من المانجو المحلية والموز والفواكه الموسمية، إلى جانب مبادرات ابتكارية عززت مكانة المهرجان كإحدى أبرز الفعاليات الزراعية المتخصصة في الدولة.
وبرزت مشاركة الأسر المنتجة التي قدمت منتجات وابتكارات متنوعة في الصناعات الغذائية، من بينها أول منتج إماراتي يجمع بين المانجو والعسل، إضافة إلى العصائر والبسكويت والمخللات المنزلية، ومشاريع عطرية مبتكرة استلهمت من رائحة المانجو والحمضيات، ما عزز من دور المهرجان كحاضنة للأفكار والمشروعات الريادية.
فيما أتاح للزوار شراء ثمار المانجو والشتلات الزراعية مباشرة من المنتجين. وأكد خليل المنصوري، المنسق العام للمهرجان ومدير العلاقات الحكومية في غرفة الشارقة، أن المهرجان يواصل ترسيخ دوره في دعم المزارعين الإماراتيين وفتح آفاق تسويقية أوسع أمام منتجاتهم.