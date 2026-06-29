40 ألف زائر لمهرجان خورفكان للمانجو

أسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان خورفكان للمانجو 2026، التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام تحت شعار «المانجو ثمرتنا ثروتنا».

حيث حقق المهرجان نجاحاً لافتاً باستقطاب أكثر من 40 ألف زائر من داخل الدولة وخارجها، ومشاركة 55 مزارعاً عرضوا أكثر من 150 صنفاً من المانجو المحلية والموز والفواكه الموسمية، إلى جانب مبادرات ابتكارية عززت مكانة المهرجان كإحدى أبرز الفعاليات الزراعية المتخصصة في الدولة.

وبرزت مشاركة الأسر المنتجة التي قدمت منتجات وابتكارات متنوعة في الصناعات الغذائية، من بينها أول منتج إماراتي يجمع بين المانجو والعسل، إضافة إلى العصائر والبسكويت والمخللات المنزلية، ومشاريع عطرية مبتكرة استلهمت من رائحة المانجو والحمضيات، ما عزز من دور المهرجان كحاضنة للأفكار والمشروعات الريادية.

وشهد المهرجان مشاركة واسعة من داخل الدولة ودول الخليج وأوغندا، وأتاح لزواره اقتناء ثمار المانجو وأفضل شتلات المانجو والشتلات الزراعية مباشرة من المنتجين بأسعار تنافسية، كما تميّز بتوفير منصات عرض مجانية لتسهيل وصول منتجات المزارعين الإماراتيين من مختلف إمارات الدولة مباشرة إلى الجمهور، وفتح الأبواب أمام المبادرات الزراعية المنزلية لتمكين الأفراد من عرض إنتاجهم المحلي.

ونظم المهرجان ورش عمل تخصصية بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ودائرة الزراعة في الشارقة تناولت أساليب الزراعة الذكية والعناية بأشجار المانجو وطرق الري والتسميد ومكافحة الآفات.

فيما أتاح للزوار شراء ثمار المانجو والشتلات الزراعية مباشرة من المنتجين. وأكد خليل المنصوري، المنسق العام للمهرجان ومدير العلاقات الحكومية في غرفة الشارقة، أن المهرجان يواصل ترسيخ دوره في دعم المزارعين الإماراتيين وفتح آفاق تسويقية أوسع أمام منتجاتهم.