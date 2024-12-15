"كشافة الامارات": مخيم المرموم أول مخيم كشفي عالمي مستدام

كشفت جمعية كشافة الإمارات، ممثلةً في مفوضية كشافة دبي، لـ”البيان” أن مخيم المرموم الكشفي يُعد أول مخيم كشفي عالمي مستدام بالكامل ويعمل بالطاقة النظيفة، ويهدف إلى تعزيز ثقافة الاستدامة وحماية البيئة بين المشاركين.

وجاء ذلك خلال حفل الافتتاح الذي شارك فيه أكثر من 600 كشافا وقائدا، حيث انطلقت فعاليات المخيم في 13 ديسمبر 2024 وتستمر حتى 19 ديسمبر 2024 في محمية المرموم بدبي، وتضمن الحفل العديد من الفقرات التي عكست روح الكشفية، بما في ذلك عروض استعراضية أظهرت مهارات وقدرات المشاركين، إلى جانب فقرات تجسد القيم الكشفية ومبادئها الراسخة.

ويأتي تنظيم المخيم في محمية المرموم ليؤكد التزام الإمارات بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى كونه منصة مثالية لتنمية مهارات الشباب وتمكينهم من قيادة المستقبل، ومن جهته اعرب الدكتور سالم الدرمكي رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات عن سعادته باللقاء مجددًا على أرض محمية المرموم الصحراوية، مشيرًا إلى أن هذا المخيم يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي هدفت إلى تفعيل أنشطة المحمية.

وأضاف أن سموه وجه بأن تكون مفوضية كشافة دبي إحدى الجهات المكلفة بتفعيل الأنشطة السياحية والصحراوية، بهدف التعريف بالمحمية محليًا وإقليميًا، مع العمل على تأسيس مخيم كشفي بيئي عالمي يُدار بالكامل بالطاقة النظيفة، واستمرار الترويج لمبادرة "أجمل شتاء في العالم"، من خلال دعوة الفتية والشباب للتخييم والاستمتاع بالمحمية.

وأضاف الدكتور الدرمكي أن اللقاء هذا العام يأتي بعد مرور عام على المخيم الكشفي العربي الثالث والثلاثين، الذي وصفه بأنه حلم جميل جمع كل العرب وكان استثنائيًا في كل جوانبه، موضحا أن دولة الإمارات حققت أرقامًا قياسية جديدة في هذا المخيم، مؤكدة تميزها وريادتها بفضل توجيهات القيادة الرشيدة.

وأشار إلى أن المخيم الحالي يتميز بتعاون استراتيجي مع وزارة التربية والتعليم، الشريك الأساسي لجمعية كشافة الإمارات، موضحا أن هذا التعاون جاء نتيجة سنوات من العمل على تأسيس الفرق الكشفية داخل المدارس الحكومية، بهدف المساهمة في دور المدرسة والوزارة من خلال أنشطة كشفية تعزز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، وتشجع على العمل التطوعي باعتباره جوهر الحركة الكشفية، التي تسعى إلى تنشئة الفتية والشباب ليكونوا مواطنين فاعلين في المجتمع، وهي مبادئ تتماشى مع رؤية أكبر حركة شبابية في العالم، التي تضم أكثر من 57 مليون منتسب.

وأكد الدكتور الدرمكي أن رحلة مخيم المرموم بدأت عام 2017 كمخيم تجريبي، ثم تطورت محليًا وخليجيًا وعربيًا، مضيفا أن المخيم هذا العام يحمل طابعًا دوليًا بمشاركة وفود عربية، بالإضافة إلى كشافة أرمينيا وباكستان، مع تطلع إلى أن يصبح المخيم عالميًا خلال الأعوام القادمة، تحقيقًا لرؤية القيادة الرشيدة.

ومن جانبه قال خليل رحمة، القائد العام لمخيم المرموم الكشفي، في تصريح خاص لـ"البيان"، أن المخيم لهذا العام يحمل شعار “الكشافة قادة الغد وصناع المستقبل”، ويهدف إلى تعزيز قيم الاستدامة البيئية وتحقيق رؤية دبي 2040، موضحا أن المخيم يسعى ليكون نموذجاً عالمياً في مجال السياحة البيئية والكشفية، من خلال ترويجه كأول مخيم كشفي عالمي يعمل بالطاقة النظيفة، مما يعكس حرص الجمعية على تقديم مبادرات تواكب تطلعات القيادة الرشيدة وأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف رحمة أن الاستدامة تمثل محوراً أساسياً في أنشطة المخيم وبرامجه، حيث تسعى الجمعية إلى تعزيز مفاهيم حماية البيئة والحياة البرية في محمية المرموم الصحراوية، وتشجيع الشباب على التصدي لتحديات التغير المناخي، مؤكدا أن المخيم يهدف إلى غرس الوعي البيئي بين المشاركين، وتحفيزهم على تبني حلول مستدامة تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن المخيم يشمل 17 ورشة عمل متنوعة تقدمها جهات حكومية اتحادية ومحلية، إلى جانب 4 زيارات خارجية تشمل مكتبة محمد بن راشد ومدينة إكسبو دبي، إضافة إلى أنشطة المغامرات والتحدي في حديقة مشرف، والفعاليات المائية والجبلية في مدينة حتا، مما يثري تجربة المشاركين ويعزز مهاراتهم البدنية والثقافية